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H Αβρίλ Λαβίν έγινε μητέρα, απέκτησε μια κόρη με τον σύντροφό της
H Αβρίλ Λαβίν έγινε μητέρα, απέκτησε μια κόρη με τον σύντροφό της
Η τραγουδίστρια έκανε γνωστή την ευχάριστη είδηση μέσα από τα social media
Μητέρα έγινε η Αβρίλ Λαβίν, η οποία απέκτησε ένα κοριτσάκι με τον σύντροφό της, την ταυτότητα του οποίου δεν έχει αποκαλύψει. Η 42χρονη τραγουδίστρια γνωστοποίησε το ευχάριστο γεγονός με ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, δημοσιεύοντας τις πρώτες φωτογραφίες του παιδιού της.
«Η μικρή μας γαμ... πριγκίπισσα ήρθε στον κόσμο», έγραψε η Λαβίν, συνοδεύοντας την ανάρτησή της με emoji από κορδέλα, στέμμα, μπιμπερό και ροζ καρδιά.
Στην πρώτη φωτογραφία, η τραγουδίστρια και ο σύντροφός της κρατούν το χέρι της νεογέννητης κόρης τους, ενώ σε ένα δεύτερο στιγμιότυπο εκείνη εμφανίζεται να κρατά το μωρό στην αγκαλιά της. Η Λαβίν δημοσίευσε επίσης μια φωτογραφία με τρία ζευγάρια παπούτσια Vans, διαφορετικών μεγεθών, τα οποία φαίνεται να προορίζονται για την ίδια, τον σύντροφό της και την κόρη τους.
Δείτε την ανάρτησή της
«Η μικρή μας γαμ... πριγκίπισσα ήρθε στον κόσμο», έγραψε η Λαβίν, συνοδεύοντας την ανάρτησή της με emoji από κορδέλα, στέμμα, μπιμπερό και ροζ καρδιά.
Στην πρώτη φωτογραφία, η τραγουδίστρια και ο σύντροφός της κρατούν το χέρι της νεογέννητης κόρης τους, ενώ σε ένα δεύτερο στιγμιότυπο εκείνη εμφανίζεται να κρατά το μωρό στην αγκαλιά της. Η Λαβίν δημοσίευσε επίσης μια φωτογραφία με τρία ζευγάρια παπούτσια Vans, διαφορετικών μεγεθών, τα οποία φαίνεται να προορίζονται για την ίδια, τον σύντροφό της και την κόρη τους.
Δείτε την ανάρτησή της
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