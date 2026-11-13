H Αβρίλ Λαβίν έγινε μητέρα, απέκτησε μια κόρη με τον σύντροφό της
GALA
Αβρίλ Λαβίν Μητέρα Κόρη

H Αβρίλ Λαβίν έγινε μητέρα, απέκτησε μια κόρη με τον σύντροφό της

Η τραγουδίστρια έκανε γνωστή την ευχάριστη είδηση μέσα από τα social media

H Αβρίλ Λαβίν έγινε μητέρα, απέκτησε μια κόρη με τον σύντροφό της
Μητέρα έγινε η Αβρίλ Λαβίν, η οποία απέκτησε ένα κοριτσάκι με τον σύντροφό της, την ταυτότητα του οποίου δεν έχει αποκαλύψει. Η 42χρονη τραγουδίστρια γνωστοποίησε το ευχάριστο γεγονός με ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, δημοσιεύοντας τις πρώτες φωτογραφίες του παιδιού της.

«Η μικρή μας γαμ... πριγκίπισσα ήρθε στον κόσμο», έγραψε η Λαβίν, συνοδεύοντας την ανάρτησή της με emoji από κορδέλα, στέμμα, μπιμπερό και ροζ καρδιά.

Στην πρώτη φωτογραφία, η τραγουδίστρια και ο σύντροφός της κρατούν το χέρι της νεογέννητης κόρης τους, ενώ σε ένα δεύτερο στιγμιότυπο εκείνη εμφανίζεται να κρατά το μωρό στην αγκαλιά της. Η Λαβίν δημοσίευσε επίσης μια φωτογραφία με τρία ζευγάρια παπούτσια Vans, διαφορετικών μεγεθών, τα οποία φαίνεται να προορίζονται για την ίδια, τον σύντροφό της και την κόρη τους.

Δείτε την ανάρτησή της

Thema Insights

Χαλκός: Το μέταλλο που κινεί το μέλλον και η στρατηγική ευκαιρία της Ελλάδας

Από την τεχνητή νοημοσύνη και τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα έως τα δίκτυα ενέργειας, ο χαλκός αποκτά πρωταγωνιστικό ρόλο στη νέα οικονομία. Η αναγνώριση των Σκουριών ως Στρατηγικού Έργου από την Ευρωπαϊκή Ένωση αναδεικνύει τη δυνατότητα της Ελλάδας να συμμετέχει ουσιαστικά στην ευρωπαϊκή προσπάθεια εξασφάλισης κρίσιμων πρώτων υλών.

Το μέλλον της μόδας

Το πιο ενδιαφέρον ερώτημα για τη μόδα του μέλλοντος ίσως να μην είναι τι θα φοράμε, όσο τι θα θεωρούμε τότε ως αυτονόητο. Οι αλλαγές που ξεκινούν σήμερα δείχνουν ότι οδεύουμε προς έναν κόσμο όπου η αξία, η διάρκεια και η τεχνολογία θα επαναπροσδιορίσουν τη σχέση μας με τα ρούχα.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης