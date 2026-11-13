Με επένδυση 2,76 εκατ. ευρώ, η Lidl Ελλάς επαναλειτουργεί αναβαθμισμένο το κατάστημα στην Αγία Παρασκευή

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Πλήρως ανανεωμένο και εκσυγχρονισμένο υποδέχεται ξανά το καταναλωτικό κοινό το κατάστημα τηςστην, Λεωφ. Μεσογείων 475-477. Η, εντάσσεται στο στρατηγικό πλάνο της εταιρείας για τη διαρκή αναβάθμιση του δικτύου της και την παροχή μιας σύγχρονης, άνετης και βιώσιμης αγοραστικής εμπειρίας.Το κατάστημα διαθέτει, σχεδιασμένο με γνώμονα τη, τηνκαι τηνΜε στόχο τη βέλτιστη εξυπηρέτηση και την εξοικονόμηση χρόνου για τους καταναλωτές, το ανανεωμένο κατάστημα ενσωματώνει σύγχρονες λύσεις και υποδομές:: Λειτουργούν 4 παραδοσιακά ταμεία καθώς και 9 self-checkout ταμεία, δίνοντας τη δυνατότητα για γρήγορη και ευέλικτη ολοκλήρωση των αγορών.: Ο αναβαθμισμένος χώρος bake-off προσφέρει καθημερινά φρεσκοψημένο ψωμί και αρτοσκευάσματα, που ψήνονται συνεχώς εντός του καταστήματος.: Στον εξωτερικό χώρο διατίθενται 147 θέσεις στάθμευσης, νέο προστατευτικό στέγαστρο για καρότσια, καθώς και υποδομή φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων με 7 θέσεις φόρτισης Ι.Χ., ενισχύοντας τις επιλογές βιώσιμης μετακίνησης.Ενσωματώνεται ειδικά διαμορφωμένος χώρος ανακύκλωσης, δίνοντας στους επισκέπτες τη δυνατότητα να ανακυκλώνουν εύκολα συσκευασίες κατά την επίσκεψή τους.συνεχίζει να επενδύει με συνέπεια στην ελληνική αγορά, εκσυγχρονίζοντας τις υποδομές της και ανταποκρινόμενη έμπρακτα στις σύγχρονες ανάγκες των καταναλωτών για ποιότητα, ταχύτητα, προσιτές τιμές και περιβαλλοντική υπευθυνότητα.