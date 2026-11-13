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Μάντσεστερ Σίτι: Μέσα Δεκεμβρίου η εκδίκαση της έφεσης, αρχές Ιανουαρίου η απόφαση για την τιμωρία των Πολιτών
Μάντσεστερ Σίτι: Μέσα Δεκεμβρίου η εκδίκαση της έφεσης, αρχές Ιανουαρίου η απόφαση για την τιμωρία των Πολιτών
Οι «Financial Times» αναφέρουν ότι «η ανεξάρτητη επιτροπή αναμένεται να εκδώσει απόφαση επί της έφεσης στις αρχές του επόμενου έτους, ενώ θα ακολουθήσει απόφαση σχετικά με τις κυρώσεις»
Στα μέσα Δεκεμβρίου, σύμφωνα με τους «Financial Times» θα έχει η Μάντσεστερ Σίτι την ευκαιρία να παρουσιάσει την υπεράσπισή της, αφού κρίθηκε ένοχη από ανεξάρτητη επιτροπή για παραβίαση των οικονομικών κανονισμών της Premier League.
Η έφεση της Μάντσεστερ Σίτι, με την οποία επιδιώκει την ανατροπή όλων των κατηγοριών για τις οποίες κρίθηκε ένοχη, ενδέχεται να διαρκέσει αρκετές ημέρες.
Οι «Financial Times» αναφέρουν ότι «η ανεξάρτητη επιτροπή αναμένεται να εκδώσει απόφαση επί της έφεσης στις αρχές του επόμενου έτους, ενώ θα ακολουθήσει απόφαση σχετικά με τις κυρώσεις».
Έτσι μόλις η επιτροπή αποφανθεί επί της έφεσης κάτι που αναμένεται στις αρχές Ιανουαρίου οι κυρώσεις ενδέχεται να ανακοινωθούν σχεδόν αμέσως.
Ωστόσο, οι «Financial Times» σημειώνουν ότι παραμένει ασαφές πότε ακριβώς θα τεθούν σε ισχύ τυχόν ποινές.
Επιπλέον, οποιαδήποτε κύρωση θα υπόκειται σε περαιτέρω έφεση, γεγονός που θα παρατείνει τη διαδικασία.
Πολλά έχουν γραφτεί για τις πιθανές κυρώσεις, αν και ελάχιστα είναι γνωστά με βεβαιότητα.
Πρόσφατες αναφορές από την Αγγλία υποδηλώνουν ότι η πιθανότερη τιμωρία είναι μια αφαίρεση βαθμών, αρκετά μεγάλη ώστε να οδηγήσει σε υποβιβασμό στην Championship, συνοδευόμενη από ένα βαρύ χρηματικό πρόστιμο καθώς και επιπλέον αφαίρεση βαθμών για την επόμενη σεζόν, γεγονός που θα καθιστούσε την άμεση επιστροφή στην Premier League δύσκολη, αν όχι αδύνατη.
Η έφεση της Μάντσεστερ Σίτι, με την οποία επιδιώκει την ανατροπή όλων των κατηγοριών για τις οποίες κρίθηκε ένοχη, ενδέχεται να διαρκέσει αρκετές ημέρες.
Οι «Financial Times» αναφέρουν ότι «η ανεξάρτητη επιτροπή αναμένεται να εκδώσει απόφαση επί της έφεσης στις αρχές του επόμενου έτους, ενώ θα ακολουθήσει απόφαση σχετικά με τις κυρώσεις».
Έτσι μόλις η επιτροπή αποφανθεί επί της έφεσης κάτι που αναμένεται στις αρχές Ιανουαρίου οι κυρώσεις ενδέχεται να ανακοινωθούν σχεδόν αμέσως.
FT Exclusive: Sanctions against Manchester City will be handed down next year if the club fails next month to successfully appeal findings that it breached the Premier League’s financial rules. https://t.co/itS6iVBOsl https://t.co/02YHitv79a— Financial Times (@FT) November 13, 2026
Ωστόσο, οι «Financial Times» σημειώνουν ότι παραμένει ασαφές πότε ακριβώς θα τεθούν σε ισχύ τυχόν ποινές.
Επιπλέον, οποιαδήποτε κύρωση θα υπόκειται σε περαιτέρω έφεση, γεγονός που θα παρατείνει τη διαδικασία.
Πολλά έχουν γραφτεί για τις πιθανές κυρώσεις, αν και ελάχιστα είναι γνωστά με βεβαιότητα.
Πρόσφατες αναφορές από την Αγγλία υποδηλώνουν ότι η πιθανότερη τιμωρία είναι μια αφαίρεση βαθμών, αρκετά μεγάλη ώστε να οδηγήσει σε υποβιβασμό στην Championship, συνοδευόμενη από ένα βαρύ χρηματικό πρόστιμο καθώς και επιπλέον αφαίρεση βαθμών για την επόμενη σεζόν, γεγονός που θα καθιστούσε την άμεση επιστροφή στην Premier League δύσκολη, αν όχι αδύνατη.
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