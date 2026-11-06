Πώς θα ανακαλύψετε το προσωπικό σας Wellness Age™ και θα κατανοήσετε καλύτερα τη φυσική σας κατάσταση μέσα από το Technogym Checkup.
Αποχώρηση από το ΝΑΤΟ περιλαμβάνει το πρόγραμμα της Ανυπότακτης Γαλλίας του Μελανσόν
Αποχώρηση από το ΝΑΤΟ περιλαμβάνει το πρόγραμμα της Ανυπότακτης Γαλλίας του Μελανσόν
Πρόκειται για θέση που είχε διατυπώσει και δημόσια ο ηγέτης του κόμματος και υποψήφιος για την προεδρία το 2027
Η Ανυπότακτη Γαλλία, το κόμμα του Ζαν Λικ Μελανσόν, συμπεριέλαβε την αποχώρηση από το ΝΑΤΟ και την εθνικοποίηση των αμυντικών επιχειρήσεων στο επίσημο πρόγραμμά του.
«Άμεση αποχώρηση από την ενοποιημένη διοίκηση του ΝΑΤΟ και, στη συνέχεια, σταδιακά, από τον ίδιο τον οργανισμό. Απόρριψη της απαίτησης των Ηνωμένων Πολιτειών για αμυντικές δαπάνες στο 5% του ΑΕΠ», αναφέρεται στο 222-σελιδό πρόγραμμα του ακροαριστερού κόμματος το οποίο δημοσιεύτηκε σήμερα Παρασκευή.
Ωστόσο, η Γαλλία υπό τον Μελανσόν ως πρόεδρο θα εξακολουθούσε να παρέχει βοήθεια στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο των συνθηκών της ΕΕ, προσθέτει το έγγραφο.
Τις ίδιες θέσεις είχε διατυπώσει δημόσια ο Μελανσόν σε συνεντεύξεις του, επισημαίνει το Politico.
Όλο και περισσότερες δημοσκοπήσεις τοποθετούν τον Μελανσόν στη δεύτερη θέση στις κρίσιμες εκλογές του Απριλίου. Στον δεύτερο γύρο ο Μελανσόν ενδέχεται να αναμετρηθεί με την ηγέτιδα της ακροδεξιάς Μαρίν Λεπεν, η οποία επίσης δεσμεύεται να αποσύρει τη Γαλλία από την ενοποιημένη διοίκηση του ΝΑΤΟ.
Σε αντίθεση με το ακροδεξιό κόμμα της Λεπεν, η Ανυπότακτη Γαλλία δεν δηλώνει ρητά ότι θα σταματήσει να παρέχει βοήθεια στην Ουκρανία, επιμένει όμως στην ανάγκη για διπλωματική λύση. Οποιαδήποτε ειρηνευτική συμφωνία θα πρέπει να βασίζεται σε «εγγυήσεις συλλογικής ασφάλειας, μεταξύ των εμπόλεμων μερών και με την υπόλοιπη Ευρώπη».
Η Ανυπότακτη Γαλλία επιδιώκει αυστηρότερη ρύθμιση στον τομέα των όπλων, από τα αυτόνομα οπλικά συστήματα ως και τα πυρηνικά όπλα.
Αντιτίθεται επίσης στον «διαστημικό αγώνα εξοπλισμών» και δεσμεύεται να κλείσει το διαστημικό κέντρο του ΝΑΤΟ στην Τουλούζη, ωστόσο τάσσεται υπέρ της απόκτησης τροχιακού διαστημικού οχήματος από τη Γαλλία.
Το κόμμα θέτει, τέλος, σε προτεραιότητα την επένδυση σε πολλαπλασιαστές αμυντικής ισχύος, υλικό που σήμερα χρησιμοποιεί η Γαλλία μέσω του ΝΑΤΟ.
«Άμεση αποχώρηση από την ενοποιημένη διοίκηση του ΝΑΤΟ και, στη συνέχεια, σταδιακά, από τον ίδιο τον οργανισμό. Απόρριψη της απαίτησης των Ηνωμένων Πολιτειών για αμυντικές δαπάνες στο 5% του ΑΕΠ», αναφέρεται στο 222-σελιδό πρόγραμμα του ακροαριστερού κόμματος το οποίο δημοσιεύτηκε σήμερα Παρασκευή.
Ωστόσο, η Γαλλία υπό τον Μελανσόν ως πρόεδρο θα εξακολουθούσε να παρέχει βοήθεια στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο των συνθηκών της ΕΕ, προσθέτει το έγγραφο.
Τις ίδιες θέσεις είχε διατυπώσει δημόσια ο Μελανσόν σε συνεντεύξεις του, επισημαίνει το Politico.
Όλο και περισσότερες δημοσκοπήσεις τοποθετούν τον Μελανσόν στη δεύτερη θέση στις κρίσιμες εκλογές του Απριλίου. Στον δεύτερο γύρο ο Μελανσόν ενδέχεται να αναμετρηθεί με την ηγέτιδα της ακροδεξιάς Μαρίν Λεπεν, η οποία επίσης δεσμεύεται να αποσύρει τη Γαλλία από την ενοποιημένη διοίκηση του ΝΑΤΟ.
Σε αντίθεση με το ακροδεξιό κόμμα της Λεπεν, η Ανυπότακτη Γαλλία δεν δηλώνει ρητά ότι θα σταματήσει να παρέχει βοήθεια στην Ουκρανία, επιμένει όμως στην ανάγκη για διπλωματική λύση. Οποιαδήποτε ειρηνευτική συμφωνία θα πρέπει να βασίζεται σε «εγγυήσεις συλλογικής ασφάλειας, μεταξύ των εμπόλεμων μερών και με την υπόλοιπη Ευρώπη».
Η Ανυπότακτη Γαλλία επιδιώκει αυστηρότερη ρύθμιση στον τομέα των όπλων, από τα αυτόνομα οπλικά συστήματα ως και τα πυρηνικά όπλα.
Αντιτίθεται επίσης στον «διαστημικό αγώνα εξοπλισμών» και δεσμεύεται να κλείσει το διαστημικό κέντρο του ΝΑΤΟ στην Τουλούζη, ωστόσο τάσσεται υπέρ της απόκτησης τροχιακού διαστημικού οχήματος από τη Γαλλία.
Το κόμμα θέτει, τέλος, σε προτεραιότητα την επένδυση σε πολλαπλασιαστές αμυντικής ισχύος, υλικό που σήμερα χρησιμοποιεί η Γαλλία μέσω του ΝΑΤΟ.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα