Greek Fashion Market with prices up to -70%

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Η Ελληνική Ένωση Σχεδιαστών Μόδας – Hellenic Fashion Designers Association (HFDA) παρουσιάζει το, μια νέα πρωτοβουλία που φέρνει την ελληνική μόδα πιο κοντά στο κοινό, δημιουργώντας έναν ξεχωριστό χώρο συνάντησης της σύγχρονης ελληνικής δημιουργίας συνδυάζοντας το shopping, τη μουσική και την ψυχαγωγία.Έντεκα καταξιωμένοι Έλληνες σχεδιαστές, με σημαντική παρουσία στην ελληνική αγορά και διεθνή δραστηριότητα, σας προσκαλούν σε έναν κοινό χώρο έκφρασης, προβολής και εξωστρέφειας. Τα brandsσυνθέτουν ένα πολυφωνικό δημιουργικό σύνολο, αναδεικνύοντας τη δυναμική, την πολυμορφία και τις διαφορετικές σχεδιαστικές ταυτότητες της σύγχρονης ελληνικής μόδας., ο βιομηχανικός χώρος ΦΙΑΤ στο Κουκάκι μεταμορφώνεται σε έναν προορισμό μόδας. Οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να ανακαλύψουν από κοντά τις δημιουργίες των σχεδιαστών, να γνωρίσουν τα brands και να αποκτήσουν επιλεγμένα κομμάτια από τις συλλογές τους σεΠερισσότερο από ένα fashion market, το Greek Fashion Market φιλοδοξεί να αποτελέσει μια ολοκληρωμένη εμπειρία γύρω από την ελληνική μόδα. Η αισθητική και η δημιουργικότητα συναντούν τη μουσική και τη διασκέδαση, ενώ ο χώρος αποκτά τον παλμό ενός μεγάλου fashion party, με μουσικές επιλογές από τον Best 92,6, σε ένα διήμερο αφιερωμένο στην ελληνική δημιουργία.Σε μια εποχή όπου η αυθεντικότητα, η ποιότητα και η σχεδιαστική ταυτότητα αποκτούν ολοένα μεγαλύτερη αξία, το Greek Fashion Market προτείνει μια διαφορετική προσέγγιση στην κατανάλωση της μόδας. Μια επιλογή που υποστηρίζει την ελληνική δημιουργία, αναδεικνύει την εγχώρια παραγωγή και ενθαρρύνει τη συνειδητή αγορά, προβάλλοντας τη δημιουργική εργασία πίσω από κάθε σχέδιο και κάθε συλλογή. Απέναντι στην ομοιομορφία της μαζικής παραγωγής και τη λογική της fast fashion, αναδεικνύει τη σημασία της προσωπικής επιλογής, της ποιότητας και της διαχρονικότητας.Η πρωτοβουλία εντάσσεται στο ευρύτερο έργο της Ελληνικής Ένωσης Σχεδιαστών Μόδας (HFDA) για την υποστήριξη, την εκπροσώπηση και την ενδυνάμωση των Ελλήνων σχεδιαστών. Μέσα από δράσεις που ενισχύουν την εξωστρέφεια, τη συνεργασία και τη σύνδεση της δημιουργικής κοινότητας με το κοινό, η Ένωση επιδιώκει να ενδυναμώσει την παρουσία της ελληνικής μόδας στην εγχώρια αγορά και να αναδείξει τη δυναμική της στο διεθνές περιβάλλον.Σάββατο 14 Νοεμβρίου 2026 | 10:00–22:00Κυριακή 15 Νοεμβρίου 2026 | 10:00–14:00Βιομηχανικός χώρος ΦΙΑΤ, ΚουκάκιΦαλήρου 97 ή Λεωφόρος Συγγρού 114Ελληνική Ένωση Σχεδιαστών Μόδας – Hellenic Fashion Designers Association (HFDA)