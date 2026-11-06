Σε πλήρη ετοιμότητα οι ευρωπαϊκές Αρχές μετά το μπαράζ απειλών για βόμβες σε αεροπλάνα, 11 νέα περιστατικά μέσα σε μία ημέρα
Σε πλήρη ετοιμότητα οι ευρωπαϊκές Αρχές μετά το μπαράζ απειλών για βόμβες σε αεροπλάνα, 11 νέα περιστατικά μέσα σε μία ημέρα
Έκτακτος συντονισμός EUROCONTROL και EASA – Τι δήλωσε ο Ευρωπαίος Επίτροπος Απόστολος Τζιτζικώστας
Ανησυχία προκαλούν στις ευρωπαϊκές Αρχές τα επανειλημμένα περιστατικά ψευδών απειλών για τοποθέτηση βομβών σε αεροσκάφη, με 11 νέες περιπτώσεις να έχουν καταγραφεί μόνο την Παρασκευή (6/11) σε ολόκληρη την Ευρώπη.
Την κατάσταση παρακολουθεί στενά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σε συνεργασία με όλους τους αρμόδιους οργανισμούς αεροπορικής ασφάλειας, προκειμένου να διασφαλιστεί η προστασία επιβατών και πληρωμάτων, αλλά και η ομαλή λειτουργία των ευρωπαϊκών αερομεταφορών.
Ο Ευρωπαίος Επίτροπος Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού, Απόστολος Τζιτζικώστας, ο οποίος βρέθηκε στις εγκαταστάσεις του EUROCONTROL, γνωστοποίησε ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες παραμένουν σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα, ενώ πραγματοποιήθηκε σύσκεψη με τη συμμετοχή και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας της Αεροπορίας (EASA).
«Είμαι σήμερα εδώ, στο EUROCONTROL, όπου συνεχίζουμε να παρακολουθούμε στενά την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί μετά τα επανειλημμένα περιστατικά ψευδών απειλών για τοποθέτηση βόμβας σε ευρωπαϊκές πτήσεις. Σήμερα είχαμε 11 νέα περιστατικά σε όλη την Ευρώπη μέχρι στιγμής», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Όπως ανέφερε ο κ. Τζιτζικώστας, η συνεργασία μεταξύ EUROCONTROL, EASA, αεροδρομίων, αεροπορικών εταιρειών και εθνικών Αρχών είναι συνεχής, με στόχο την άμεση αντιμετώπιση κάθε περιστατικού που θα μπορούσε να επηρεάσει την ασφάλεια των πτήσεων.
«Παραμένουμε σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα. Μόλις ολοκληρώσαμε σύσκεψη με τη συμμετοχή και της EASA, για να αξιολογήσουμε τα σημερινά δεδομένα», δήλωσε. Ο Ευρωπαίος Επίτροπος υπογράμμισε επίσης και τον καθοριστικό ρόλο των πιλότων και των πληρωμάτων, τα οποία είναι εκπαιδευμένα για τη διαχείριση έκτακτων καταστάσεων.
«Θέλω να εξάρω τον επαγγελματισμό και την ψυχραιμία με την οποία ανταποκρίνονται σε αυτές τις ιδιαίτερα απαιτητικές συνθήκες», σημείωσε ο κ. Τζιτζικώστας.
Οι ευρωπαϊκές Αρχές συνεχίζουν να αξιολογούν τα διαθέσιμα στοιχεία, ενώ την επόμενη εβδομάδα προγραμματίζεται νέα συνάντηση εμπειρογνωμόνων ασφαλείας από τα κράτη μέλη στις Βρυξέλλες. Αντικείμενο της συνάντησης θα είναι η αποτίμηση της κατάστασης και η εξέταση των μέτρων που ενδέχεται να χρειαστούν για την αντιμετώπιση των επαναλαμβανόμενων απειλών.
«Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή βρίσκεται σε πλήρη ετοιμότητα και συμβάλλει στον καλύτερο δυνατό συντονισμό», επισήμανε ο κ. Τζιτζικώστας, ξεκαθαρίζοντας ότι η ασφάλεια των επιβατών αποτελεί αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα. «Η προτεραιότητά μας είναι ξεκάθαρη: η ασφάλεια των επιβατών και η απρόσκοπτη λειτουργία των ευρωπαϊκών αερομεταφορών», κατέληξε.
Δείτε βίντεο με τις δηλώσεις του Απόστολου Τζιτζικώστα
Την κατάσταση παρακολουθεί στενά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σε συνεργασία με όλους τους αρμόδιους οργανισμούς αεροπορικής ασφάλειας, προκειμένου να διασφαλιστεί η προστασία επιβατών και πληρωμάτων, αλλά και η ομαλή λειτουργία των ευρωπαϊκών αερομεταφορών.
Ο Ευρωπαίος Επίτροπος Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού, Απόστολος Τζιτζικώστας, ο οποίος βρέθηκε στις εγκαταστάσεις του EUROCONTROL, γνωστοποίησε ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες παραμένουν σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα, ενώ πραγματοποιήθηκε σύσκεψη με τη συμμετοχή και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας της Αεροπορίας (EASA).
«Είμαι σήμερα εδώ, στο EUROCONTROL, όπου συνεχίζουμε να παρακολουθούμε στενά την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί μετά τα επανειλημμένα περιστατικά ψευδών απειλών για τοποθέτηση βόμβας σε ευρωπαϊκές πτήσεις. Σήμερα είχαμε 11 νέα περιστατικά σε όλη την Ευρώπη μέχρι στιγμής», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Όπως ανέφερε ο κ. Τζιτζικώστας, η συνεργασία μεταξύ EUROCONTROL, EASA, αεροδρομίων, αεροπορικών εταιρειών και εθνικών Αρχών είναι συνεχής, με στόχο την άμεση αντιμετώπιση κάθε περιστατικού που θα μπορούσε να επηρεάσει την ασφάλεια των πτήσεων.
«Παραμένουμε σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα. Μόλις ολοκληρώσαμε σύσκεψη με τη συμμετοχή και της EASA, για να αξιολογήσουμε τα σημερινά δεδομένα», δήλωσε. Ο Ευρωπαίος Επίτροπος υπογράμμισε επίσης και τον καθοριστικό ρόλο των πιλότων και των πληρωμάτων, τα οποία είναι εκπαιδευμένα για τη διαχείριση έκτακτων καταστάσεων.
«Θέλω να εξάρω τον επαγγελματισμό και την ψυχραιμία με την οποία ανταποκρίνονται σε αυτές τις ιδιαίτερα απαιτητικές συνθήκες», σημείωσε ο κ. Τζιτζικώστας.
Οι ευρωπαϊκές Αρχές συνεχίζουν να αξιολογούν τα διαθέσιμα στοιχεία, ενώ την επόμενη εβδομάδα προγραμματίζεται νέα συνάντηση εμπειρογνωμόνων ασφαλείας από τα κράτη μέλη στις Βρυξέλλες. Αντικείμενο της συνάντησης θα είναι η αποτίμηση της κατάστασης και η εξέταση των μέτρων που ενδέχεται να χρειαστούν για την αντιμετώπιση των επαναλαμβανόμενων απειλών.
«Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή βρίσκεται σε πλήρη ετοιμότητα και συμβάλλει στον καλύτερο δυνατό συντονισμό», επισήμανε ο κ. Τζιτζικώστας, ξεκαθαρίζοντας ότι η ασφάλεια των επιβατών αποτελεί αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα. «Η προτεραιότητά μας είναι ξεκάθαρη: η ασφάλεια των επιβατών και η απρόσκοπτη λειτουργία των ευρωπαϊκών αερομεταφορών», κατέληξε.
Δείτε βίντεο με τις δηλώσεις του Απόστολου Τζιτζικώστα
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