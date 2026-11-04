Το «Αγριόχορτο» το Γιάννη Σκαραγκά από 20 Νοεμβρίου 2026 στο Θέατρο Arroyo

Πληροφορίες για την παράσταση

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Μετά την μεγάλη επιτυχία της παράστασης «Η κυρά της Ρω» στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, ο συγγραφέας Γιάννης Σκαραγκάς και ο σκηνοθέτης Σταύρος Λίτινας συναντιούνται σε μια απρόβλεπτη συνεργασία με πρωταγωνίστρια την Μαριάννα Λαγουρού.Το Αγριόχορτο είναι η τρυφερή ιστορία για ένα πολλά υποσχόμενο κορίτσι και μια πολλά υποσχόμενη χώρα, που μέσα στις δυσκολίες είχαν πάντα οδηγό το πείσμα τους και την αγάπη για τη ζωή. Η Χαρά γεννιέται το 1951, τη μέρα που ανακάλυψαν έναν από τους δορυφόρους του Δία, σε μια κοινωνία στην οποία επιμένουν η φτώχεια, οι ανισότητες και η πολιτική αστάθεια. Η τύχη της, όμως, αλλάζει όταν ερωτεύεται ένα αγόρι που εκπορνεύεται την δεκαετία του 1960. Από τη λάμψη των πλανητών βρίσκεται στο περιθώριο, μαθαίνει να αγαπάει και να ερωτεύεται στις μεγαλύτερες δυσκολίες, με όπλα το χιούμορ και την καρδιά της.Μια τρυφερή και σπαρταριστή αλληγορία, για όσους καταφέρνουν να ανθίζουν εκεί που δεν τους σπέρνουν, για τη ζωή που μας αποκαρδιώνει και την αξιοπρέπεια να πατάς στα πόδια σου και να ονειρεύεσαι.Ο διεθνώς βραβευμένος συγγραφέας Γιάννης Σκαραγκάς γράφει την ιστορία ενός κοριτσιού και μιας Ελλάδας που είχαν πάντα το ένα πόδι στην καταστροφή και το άλλο στο όνειρο. Ο Σταύρος Λίτινας παρουσιάζει μια μυσταγωγική και ατμοσφαιρική σκηνοθεσία με την καθηλωτική ερμηνεία της Μαριάννας Λαγουρού, που θα σας μαγέψει.Το Αγριόχορτο είναι μια θεατρική εμπειρία που θα σας μείνει αξέχαστη.Σημείωση: Το βιβλίο του Γιάννη Σκαραγκά, στο οποίο βασίζεται η παράσταση, κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Κριτική.Κείμενο:Σκηνοθεσία:Φωτισμοί:Μουσική:Ερμηνεύει η