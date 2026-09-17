Ευρωπαϊκό Συμπόσιο HeartMath 3.0: Η Καρδιά στην Ηγεσία

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Τι κοινό μπορεί να έχουν η Arianna Huffington, ένας διεθνώς αναγνωρισμένος ερευνητής, κορυφαία στελέχη του HeartMath, ένας γιατρός του Johns Hopkins Medicine, η Ολλανδική Εθνική Αστυνομία και άνθρωποι από τον χώρο της τεχνολογίας, της επικοινωνίας και της επιχειρηματικής ηγεσίας;Όλοι συναντιούνται στην Αθήνα, από τις 30 Οκτωβρίου έως την 1η Νοεμβρίου 2026, στο Ευρωπαϊκό Συμπόσιο HeartMath 3.0, που διοργανώνεται από την Alternative Media στο DAIS.Με κεντρικό θέμα Heart in Leadership και μήνυμα Lead, Change and Influence the Future — «Οδήγησε, Άλλαξε και Επηρέασε το Μέλλον», το Συμπόσιο φέρνει κοντά προσωπικότητες από διαφορετικούς χώρους και ανοίγει τη συζήτηση για το πώς η ηγεσία μπορεί να γίνει πιο ανθρώπινη, ανθεκτική και αποτελεσματική σε μια εποχή ραγδαίων αλλαγών.Η Arianna Huffington, ιδρύτρια της Huffington Post και ιδρύτρια και CEO της Thrive Global, είναι μία από τις πιο επιδραστικές διεθνείς φωνές γύρω από τη βιώσιμη ηγεσία, την ευεξία και την ανθρώπινη απόδοση. Έχοντας βιώσει η ίδια τις συνέπειες της εξάντλησης, έχει αφιερώσει μεγάλο μέρος του έργου της στην αλλαγή της αντίληψης που θέλει την επαγγελματική επιτυχία να περνά μέσα από την υπερκόπωση: «Το burnout δεν είναι το τίμημα που πρέπει να πληρώσεις για την επιτυχία».Ο Gregg Braden, συγγραφέας bestseller των New York Times, ερευνητής και διεθνής ομιλητής, αποτελεί μία από τις πιο αναγνωρίσιμες φωνές στη γεφύρωση της επιστήμης με το ανθρώπινο δυναμικό. Το έργο του επικεντρώνεται στην ανθρώπινη ανθεκτικότητα, την προσαρμοστικότητα και στις δυνατότητες που διαθέτουμε απέναντι στις μεγάλες αλλαγές.Στην Αθήνα θα βρίσκεται η Dr. Deborah Rozman, Πρόεδρος και Co-CEO της HeartMath Inc., συμπεριφορική ψυχολόγος και ειδικός στην καρδιακή συνοχή και τη συναισθηματική αυτορρύθμιση. Στο επίκεντρο του έργου της βρίσκεται η σχέση ανάμεσα στη διαχείριση του στρες και των συναισθημάτων και στην ποιότητα των αποφάσεων, των σχέσεων και της ηγεσίας.Μαζί της, ο Howard Martin, Executive Vice President της HeartMath Inc., συγγραφέας και μία από τις κορυφαίες διεθνείς φωνές γύρω από τη νοημοσύνη της καρδιάς και την επιστήμη της συνοχής, υπογραμμίζει: «Ο πυρήνας του αυθεντικού μας εαυτού είναι η καρδιά».Ιδιαίτερη βαρύτητα έχει και η παρουσία του Dr. Rich Safeer, Επικεφαλής Ιατρικού Διευθυντή για την Υγεία και Ευεξία των Εργαζομένων στο Johns Hopkins Medicine. Η συμμετοχή του φέρνει στο HeartMath 3.0 μια εφαρμοσμένη επιστημονική προσέγγιση γύρω από την πρόληψη του burnout, την υγεία των εργαζομένων και τη δημιουργία πραγματικής κουλτούρας ευεξίας μέσα στους σύγχρονους οργανισμούς.Από την Ολλανδική Εθνική Αστυνομία έρχεται ο Roel Leduc, υπεύθυνος για τον συντονισμό και την υλοποίηση του προγράμματος Mental Resilience, μέσω του οποίου έχουν εκπαιδευτεί περισσότεροι από 60.000 Ολλανδοί αστυνομικοί. Πρόκειται για ένα σημαντικό case study γύρω από το πώς η ψυχική ανθεκτικότητα και η αυτορρύθμιση μπορούν να εφαρμοστούν στην πράξη σε ένα περιβάλλον εξαιρετικά υψηλής πίεσης.Η Muriël Thijssen, Senior Director Global Vitality της dsm-firmenich, μεταφέρει την εμπειρία μιας παγκόσμιας εταιρικής στρατηγικής που τοποθετεί την υγεία και την ευεξία στο επίκεντρο της εργασιακής κουλτούρας: «Προσπαθούμε να κάνουμε τον σκοπό μας πράξη για όλους τους ανθρώπους μας, δημιουργώντας μια κουλτούρα υγείας στην εργασία».Μια διαφορετική διάσταση στην έννοια της ηγεσίας φέρνει ο Nipun Mehta, ιδρυτής της ServiceSpace, εστιάζοντας στη γενναιοδωρία, την ανθρώπινη σύνδεση και τον σκοπό ως δυνάμεις που μπορούν να οδηγήσουν σε πραγματική αλλαγή: «Χρειάζεται να δίνεις για να είσαι ευτυχισμένος».Στους διεθνείς ομιλητές περιλαμβάνεται επίσης ο βραβευμένος CMO Lucas Donat, με βαθιά εξειδίκευση στην αυθεντική επικοινωνία, τη στρατηγική marketing και το purpose-driven performance.