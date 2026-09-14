Safe Nights: Γιατί κάθε νύχτα είναι η προπόνηση για τα όνειρα της επόμενης μέρας!

Για να ζήσει όμως όλα όσα ονειρεύεται την επόμενη μέρα, χρειάζεται κάτι πολύ σημαντικό: έναν ήρεμο και ποιοτικό ύπνο. Κι αφού η πιο σημαντική «προπόνηση» για τα μεγάλα όνειρα της ζωής που το περιμένει γίνεται τη νύχτα, αξίζει και την πιο «Safe Nights» προστασία!Με αυτό το μήνυμα, τα νέα απορροφητικά ελαστικά εσώρουχα ενισχυμένης προστασίας Safe Nights της ΜΕΓΑ έρχονται να στηρίξουν παιδιά άνω των 3 ετών που συνεχίζουν να χρησιμοποιούν πάνα τη νύχτα, καθώς τις περισσότερες φορές πρόκειται για μια φυσιολογική φάση ανάπτυξης που επηρεάζει πολλά παιδιά και συνήθως υποχωρεί με την πάροδο του χρόνου.Σχεδιασμένα ειδικά για τη νύχτα, διαθέτουν ενισχυμένο απορροφητικό πυρήνα με Dry Matrix Technology, που συγκρατεί αποτελεσματικά την υγρασία, προσφέροντας υψηλή προστασία από διαρροές. Με αποδεδειγμένη τεχνολογία Odour Control, που περιορίζει επιστημονικά αποδεδειγμένα τις ανεπιθύμητες οσμές για έως και 8 ώρες. Με μοναδική ελαστική εφαρμογή 360°, που προσαρμόζεται στο σώμα, χαρίζοντας άνεση σε κάθε κίνηση.Παράλληλα, τα απαλά, πιστοποιημένα φιλικά προς το δέρμα και αθόρυβα υλικά τους, προσφέρουν προστασία από ερεθισμούς και διακριτικότητα. Εφαρμόζουν σαν κανονικό εσώρουχο, ενώ ο μοντέρνος σχεδιασμός τους σε ροζ ή μπλε τζην αισθητική θυμίζει μοντέρνο παιδικό πυτζαμάκι και διευκολύνει την αποδοχή τους από τα παιδιά. Με την έγκριση της Ελληνικής Ουρολογικής Εταιρείας. Συνιστώνται από την Ελληνική Εταιρεία Παιδιατρικής Δερματολογίας.Διαθέσιμα και σε επιλεγμένα φαρμακεία.Από τη ΜΕΓΑ.