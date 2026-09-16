Η bwin για 3η συνεχόμενη χρονιά στο GWomen Summit

Η bwin δίνει το «παρών» στο GWomen Summit για τρίτη διαδοχική χρονιά, επιβεβαιώνοντας τη διαχρονική δέσμευσή της στη δημιουργία ενός περιβάλλοντος που ενθαρρύνει τη γυναικεία παρουσία, εξέλιξη και συμμετοχή