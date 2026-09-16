Η AVIN συνεχίζει να προσφέρει «Χαμόγελα για όλους»
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Η AVIN συνεχίζει να προσφέρει «Χαμόγελα για όλους»

Εθελοντές της εταιρείας προσφέρουν βασικά είδη προσωπικής φροντίδας, σε συνεργασία με την Ithaca

Η AVIN συνεχίζει να προσφέρει «Χαμόγελα για όλους»
Η AVIN, σε συνεργασία με τη μη κερδοσκοπική οργάνωση Ithaca, συνεχίζει τη δράση «Χαμόγελα για όλους», στηρίζοντας ευάλωτους συνανθρώπους και συμβάλλοντας στην κάλυψη βασικών καθημερινών αναγκών τους.

Στο πλαίσιο αυτό, εθελοντές-εργαζόμενοι της AVIN βρέθηκαν, την Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου, στην πλατεία Κουμουνδούρου και προσέφεραν σε δεκάδες συμπολίτες μας, που αντιμετωπίζουν δυσκολίες, πακέτα με είδη προσωπικής φροντίδας.
Η AVIN συνεχίζει να προσφέρει «Χαμόγελα για όλους»

Η πρωτοβουλία εντάσσεται στη συνεχή προσπάθεια της Ithaca να προσφέρει χαρά, συντροφιά, αξιοπρέπεια και αγάπη στους συνανθρώπους μας που διαβιούν στο δρόμο ή σε επισφαλείς συνθήκες και σε οικογένειες σε ευαλωτότητα.

Η AVIN, στηρίζει ενεργά το έργο της Ithaca καλύπτοντας τις ετήσιες ανάγκες του Οργανισμού σε καύσιμα και συμμετέχοντας ενεργά και σε αυτή την πρωτοβουλία με τους εθελοντές εργαζόμενους της στο πεδίο της προσφοράς. Η συνεργασία αποτελεί μια εξαιρετική ευκαιρία για τους εργαζόμενους της AVIN να εμπλακούν με ουσιαστικό τρόπο στην σταθερή κοινωνική προσφορά της εταιρείας και να βοηθήσουν τους συνανθρώπους μας που βρίσκονται σε ανάγκη με στόχο την κοινωνική ενσωμάτωση τους.
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