Η PLAYMOBIL παρουσιάζει τη νέα συλλεκτική σειρά «ΟΔΥΣΣΕΙΑ»

Τον Σεπτέμβριο του 2026 ηανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στο επιτυχημένο ταξίδι της στην ελληνική μυθολογία και κυκλοφορεί στην αγορά μια νέα θεματική σειράεμπνευσμένη από το έπος του Ομήρου.Μετά την εντυπωσιακή επιτυχία της σειράςη Οδύσσεια του Ομήρου έρχεται να συμπληρώσει τις επιμέρους ιστορίες σε μία μεγάλη αφηγηματική ενότητα, καθώς πρόκειται για ένα έργο οικουμενικό, γεμάτο περιπέτεια, φαντασία και αξίες που εξακολουθούν να εμπνέουν μικρούς και μεγάλους σε όλο τον κόσμο. Η νέα σειρά περιλαμβάνει πέντε σετ, τα οποία αναπαριστούν εμβληματικές στιγμές από το θρυλικό ταξίδι του βασιλιά της Ιθάκης: «Το Καράβι του Οδυσσέα και οι Σειρήνες», οι «Περιπέτειες του Οδυσσέα», οι «Τέσσερις Θεοί του Ολύμπου», καθώς και τα αγαπημένα σετ «Ο Οδυσσέας και η Κίρκη» και «Ο Οδυσσέας και ο Κύκλωπας Πολύφημος», δημιουργούν μια ολοκληρωμένη αφηγηματική εμπειρία που ζωντανεύει το επικό ταξίδι του βασιλιά της Ιθάκης.καλεί τα παιδιά να γίνουν πρωταγωνιστές της ιστορίας καθώς μέσα από το παιχνίδι, έννοιες όπως η επιμονή, η ευφυΐα, το θάρρος και η περιπέτεια αποκτούν νέα διάσταση, μια πρόσκληση σε ένα ταξίδι όπου οι θρύλοι της ελληνικής μυθολογίας ζωντανεύουν.Η σειρά Ελληνικής Μυθολογίας της PLAYMOBIL αποτελεί ένα από τα πιο επιτυχημένα τοπικά project στην ιστορία της PLAYMOBIL Hellas. Από το 2016 μέχρι σήμερα, οι κωδικοί εμπνευσμένοι από την ελληνική μυθολογία έχουν γνωρίσει εξαιρετική αποδοχή από το κοινό, αποδεικνύοντας ότι η πολιτιστική κληρονομιά μπορεί να συνδυαστεί με το δημιουργικό παιχνίδι.Το παιχνίδι μπορεί να λειτουργήσει ως γέφυρα γνώσης. Η σειρά ΟΔΥΣΣΕΙΑ δίνει στα παιδιά την ευκαιρία να γνωρίσουν χαρακτήρες, αξίες και ιστορίες που αποτελούν μέρος της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς. Όλες οι νέες συσκευασίεςπου οδηγεί στο, έναν ψηφιακό προορισμό αφιερωμένο αποκλειστικά στην ελληνική μυθολογία.Εκεί, παιδιά και γονείς θα μπορούν να ανακαλύψουν περιλήψεις μύθων σε φιλική γλώσσα, παρουσιάσεις θεών και ηρώων, εκπαιδευτικό υλικό, εκτυπώσιμες δραστηριότητες, βίντεο και επιπλέον περιεχόμενο που θα εμπλουτίζει συνεχώς την εμπειρία παιχνιδιού. Το microsite θα είναι διαθέσιμο σε τέσσερις γλώσσες, ελληνικά, αγγλικά, γαλλικά και ιταλικά, ακολουθώντας πλήρως τις διεθνείς προδιαγραφές της PLAYMOBIL και προσφέροντας μια ασφαλή, φιλική και σύγχρονη ψηφιακή εμπειρία.Η νέα σειρά επιβεβαιώνει τη διαχρονική δέσμευση τηςνα δημιουργεί παιχνίδια που δεν προσφέρουν μόνο ψυχαγωγία, αλλά εμπνέουν τη δημιουργικότητα, καλλιεργούν τη φαντασία και φέρνουν τις νέες γενιές πιο κοντά σε ιστορίες που έχουν διαμορφώσει τον παγκόσμιο πολιτισμό.Η συλλεκτική σειράθα είναι διαθέσιμη στην ελληνική αγορά από τον Σεπτέμβριο του 2026: