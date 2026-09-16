Kurt Geiger "Wild Things" Φθινόπωρο-Χειμώνας 2026

Τολμηρά χρώματα και υφές με playful διάθεση δημιουργούν την πιο εκρηκτική κολεξιόν του οίκου έως σήμερα. Η συλλογή Wild Things μας προσκαλεί να αγκαλιάσουμε την μοναδικότητα και να ντυθούμε για έναν κόσμο γεμάτο φαντασία όπου πλάσματα και χαρακτήρες εμφανίζονται σε τσάντες παπούτσια και αξεσουάρ.Στην καρδιά της συλλογής «κρύβεται» ένα μήνυμα: Personality first. Εμβληματικές Kensington τσάντες, slippers εμπνευσμένα από πλάσματα, συλλεκτικά charms και larger-than-life αξεσουάρ, κάθε κομμάτι της συλλογής έχει σχεδιαστεί για να εντυπωσιάσει και φυσικά να συζητηθεί.Οι υφές έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο. Η Macro Kensington κυκλοφορεί μέσα από πλούσιες teddy υφές, ιδιαίτερα patchworks και creature-inspired τελειώματα και τα νέα mascot pom pom charms προσθέτουν μια personalized διάθεση σε κάθε look. Στο επίκεντρο βρίσκονται και τα slippers, που επιστρέφουν με statement διάθεση, ανάμεσα σε πολύχρωμα mules, cosy μποτάκια και novelty styles.«Η συλλογή Wild Things γιορτάζει όλα όσα αγαπάμε στην Kurt Geiger. Είναι χαρούμενη, εκφραστική και γεμάτη χαρακτήρα. Θέλαμε να δημιουργήσουμε κομμάτια που σε κάνουν να χαμογελάς με το που τα βλέπεις», αναφέρει σχετικά η Chief Creative Officer της Kurt Geiger London, Rebecca Farrar-Hockley.Τα παπούτσια πρωταγωνιστούν και φέτος με το λανσάρισμα του Stomp, το νέο αρχιτεκτονικό city μποτάκι με έντονη σόλα και μεταλλικά στοιχεία αλλά και με ψηλές αναδιπλούμενες μπότες, embellished loafers και φυσικά τακούνια με το signature eagle του οίκου. Μια συλλογή εμπνευσμένη από τον αυθόρμητο τρόπο που ντύνονται οι Λονδρέζοι, ισορροπώντας ανάμεσα σε παράδοση και μοντερνισμό.Βρείτε τη συλλογή: Kurt Geiger Store Golden Hall, Squareshop.gr, Kalogirou, Classico.gr