Το Freenow by Lyft και το UNIC Athens ενώνουν δυνάμεις για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων του αύριο

Το Freenow by Lyft, το #1 taxi app στην Ελλάδα και το UNIC Athens, η ακαδημαϊκή και ερευνητική βάση του Πανεπιστημίου Λευκωσίας στην Ελλάδα, υπέγραψαν Μνημόνιο Συνεργασίας, δημιουργώντας ένα πλαίσιο για την ανάπτυξη κοινών πρωτοβουλιών που συνδέουν την ακαδημαϊκή γνώση με τις σύγχρονες ανάγκες της αγοράς εργασίας και τις δεξιότητες του μέλλοντος