Η Nikon απέσπασε τέσσερισ σημαντικές νίκες στα φετινά βραβεία EISA Awards 2026
Η Nikon απέσπασε τέσσερισ σημαντικές νίκες στα φετινά βραβεία EISA Awards 2026
Η Nikon ανακοινώνει με υπερηφάνεια την επιτυχία της στα Βραβεία 2026–2027 Expert Imaging and Sound Association (EISA), λαμβάνοντας τέσσερις διακρίσεις σε μια σειρά κατηγοριών προϊόντων.
Στις διακρίσεις περιλαμβάνονται οι εξής:
Η υπερσύγχρονη αποκλειστική κάμερα video της Nikon, η ZR εντυπωσίασε τους κριτές με την προηγμένη αυτόματη εστίαση παρακολούθησης θέματος, την ενσωματωμένη σταθεροποίηση εικόνας 7,5 stop, την εντυπωσιακή ποιότητα video, τον άριστο ήχο και τη μεγάλη και φωτεινή οθόνη 4 ιντσών. Ενσωματώνοντας προηγμένους κωδικοποιητές video και τεχνολογία χρωμάτων από την RED που ανήκει στην Nikon και παρέχοντας ταυτόχρονα πρόσβαση στο εκτεταμένο σύστημα Nikon Z, η ZR συγκέντρωσε επαινετικά σχόλια ως μοναδικό εργαλείο για φιλόδοξους βιντεογράφους.
Ο φακός NIKKOR Z 24-70mm f/2.8 S II επόμενης γενιάς της Nikon επαινέθηκε για τον ελαφρύτερο σχεδιασμό στην κατηγορία του, τη βελτιωμένη οπτική απόδοση και τη φιλική για video κατασκευή του εσωτερικού zoom.
Ο φακός ξεχώρισε για τον ελαφρύτερο σχεδιασμό του, την ταχύτερη αυτόματη εστίαση και τη βελτιωμένη οξύτητα σε κοντινές αποστάσεις, με τους κριτές να τον χαρακτηρίζουν ως «επαγγελματικό φακό κορυφαίου επιπέδου, χωρίς αδυναμίες».
Οι κριτές εντυπωσιάστηκαν επίσης από τον συμπαγή φακό NIKKOR Z DX MC 35mm f/1.7 της Nikon, συμπεριλαμβάνοντας τις ευέλικτες δυνατότητες macro, το φωτεινό διάφραγμα f/1.7 και την άριστη οπτική απόδοση στην αναφορά τους. Οι κριτές τον αναγνώρισαν ως τον ιδανικό δεύτερο φακό για χρήστες Nikon DX, που προσφέρει την ευελιξία ενός τυπικού φακού και ενός φακού macro σε μια ελαφριά και συμπαγή σχεδίαση.
Ο φακός NIKKOR Z 70-200mm f/2.8 VR S II δεύτερης γενιάς της Nikon αναγνωρίστηκε για την εντυπωσιακή γκάμα βελτιώσεων που προσφέρει, συμπεριλαμβανομένης της ελαφρύτερης σχεδίασης, της ταχύτερης αυτόματης εστίασης και της βελτιωμένης απόδοσης. Διαθέτοντας βελτιωμένες επιστρώσεις, διάφραγμα 11 λεπίδων για εξαιρετικά ομαλό bokeh και σταθεροποίηση εικόνας έως 6 stop σε συνδυασμό με συμβατές κάμερες Nikon, ο φακός προσφέρει εξαιρετικά αποτελέσματα για φωτογραφίες και video.
Τα τέσσερα βραβεία αποδεικνύουν τη συνεχή δέσμευση της Nikon στη σχεδίαση παγκόσμιας κλάσης και στην τεχνική αριστεία, παρέχοντας στους φωτογράφους και τους βιντεογράφους πρωτοποριακό εξοπλισμό που τους επιτρέπει να ξεπερνούν τα όρια της δημιουργικότητας και να επιτυγχάνουν εξαιρετικά αποτελέσματα.
Σχόλια της EISA για το βραβείο «Photo/Video Camera 2026-2027» (Φωτογραφική μηχανή/Κάμερα video 2026-2027)
Με την ZR, η Nikon δημιούργησε μια αποκλειστική κάμερα video γεμάτη ελκυστικά χαρακτηριστικά σε λογική τιμή. Με την ενσωμάτωση προηγμένων κωδικοποιητών video και τεχνολογίας χρωμάτων από την RED που ανήκει στην Nikon, οι βιντεογράφοι αποκτούν ένα μοναδικό εργαλείο με πρόσβαση στο εκτεταμένο σύστημα Nikon Z. Η εντυπωσιακή ποιότητα video, ο άριστος ήχος, η ενσωματωμένη σταθεροποίηση εικόνας 7,5 stop, η προηγμένη αυτόματη εστίαση παρακολούθησης θέματος της Nikon και η τεράστια φωτεινή οθόνη 4" παρέχουν σε δημιουργούς και φιλόδοξους βιντεογράφους που δουλεύουν μόνοι τους, ένα ολοκληρωμένο εργαλείο πολύ υψηλών δυνατοτήτων με εκτεταμένες δυνατότητες παραγωγής.
Σχόλια της EISA για το βραβείο «Lens of the Year 2026-2027» (Φακός της χρονιάς 2026-2027) που απέσπασε ο φακός NIKKOR Z 24-70mm f/2.8 S II
- H Nikon ZR βραβεύτηκε ως “Photo/Video Camera 2026-2027"
- Ο NIKKOR Z 24-70mm f/2.8 S II βραβεύτηκε ως “Lens of the Year”
- Ο NIKKOR Z DX MC 35mm f/1.7 απέσπασε το βραβείο “Standard Lens”
- Ο NIKKOR Z 70-200mm f/2.8 VR S II απέσπασε το βραβείο “Telephoto Zoom Lens”
Η υπερσύγχρονη αποκλειστική κάμερα video της Nikon, η ZR εντυπωσίασε τους κριτές με την προηγμένη αυτόματη εστίαση παρακολούθησης θέματος, την ενσωματωμένη σταθεροποίηση εικόνας 7,5 stop, την εντυπωσιακή ποιότητα video, τον άριστο ήχο και τη μεγάλη και φωτεινή οθόνη 4 ιντσών. Ενσωματώνοντας προηγμένους κωδικοποιητές video και τεχνολογία χρωμάτων από την RED που ανήκει στην Nikon και παρέχοντας ταυτόχρονα πρόσβαση στο εκτεταμένο σύστημα Nikon Z, η ZR συγκέντρωσε επαινετικά σχόλια ως μοναδικό εργαλείο για φιλόδοξους βιντεογράφους.
Ο φακός NIKKOR Z 24-70mm f/2.8 S II επόμενης γενιάς της Nikon επαινέθηκε για τον ελαφρύτερο σχεδιασμό στην κατηγορία του, τη βελτιωμένη οπτική απόδοση και τη φιλική για video κατασκευή του εσωτερικού zoom.
Ο φακός ξεχώρισε για τον ελαφρύτερο σχεδιασμό του, την ταχύτερη αυτόματη εστίαση και τη βελτιωμένη οξύτητα σε κοντινές αποστάσεις, με τους κριτές να τον χαρακτηρίζουν ως «επαγγελματικό φακό κορυφαίου επιπέδου, χωρίς αδυναμίες».
Οι κριτές εντυπωσιάστηκαν επίσης από τον συμπαγή φακό NIKKOR Z DX MC 35mm f/1.7 της Nikon, συμπεριλαμβάνοντας τις ευέλικτες δυνατότητες macro, το φωτεινό διάφραγμα f/1.7 και την άριστη οπτική απόδοση στην αναφορά τους. Οι κριτές τον αναγνώρισαν ως τον ιδανικό δεύτερο φακό για χρήστες Nikon DX, που προσφέρει την ευελιξία ενός τυπικού φακού και ενός φακού macro σε μια ελαφριά και συμπαγή σχεδίαση.
Ο φακός NIKKOR Z 70-200mm f/2.8 VR S II δεύτερης γενιάς της Nikon αναγνωρίστηκε για την εντυπωσιακή γκάμα βελτιώσεων που προσφέρει, συμπεριλαμβανομένης της ελαφρύτερης σχεδίασης, της ταχύτερης αυτόματης εστίασης και της βελτιωμένης απόδοσης. Διαθέτοντας βελτιωμένες επιστρώσεις, διάφραγμα 11 λεπίδων για εξαιρετικά ομαλό bokeh και σταθεροποίηση εικόνας έως 6 stop σε συνδυασμό με συμβατές κάμερες Nikon, ο φακός προσφέρει εξαιρετικά αποτελέσματα για φωτογραφίες και video.
Τα τέσσερα βραβεία αποδεικνύουν τη συνεχή δέσμευση της Nikon στη σχεδίαση παγκόσμιας κλάσης και στην τεχνική αριστεία, παρέχοντας στους φωτογράφους και τους βιντεογράφους πρωτοποριακό εξοπλισμό που τους επιτρέπει να ξεπερνούν τα όρια της δημιουργικότητας και να επιτυγχάνουν εξαιρετικά αποτελέσματα.
Σχόλια της EISA για το βραβείο «Photo/Video Camera 2026-2027» (Φωτογραφική μηχανή/Κάμερα video 2026-2027)
Με την ZR, η Nikon δημιούργησε μια αποκλειστική κάμερα video γεμάτη ελκυστικά χαρακτηριστικά σε λογική τιμή. Με την ενσωμάτωση προηγμένων κωδικοποιητών video και τεχνολογίας χρωμάτων από την RED που ανήκει στην Nikon, οι βιντεογράφοι αποκτούν ένα μοναδικό εργαλείο με πρόσβαση στο εκτεταμένο σύστημα Nikon Z. Η εντυπωσιακή ποιότητα video, ο άριστος ήχος, η ενσωματωμένη σταθεροποίηση εικόνας 7,5 stop, η προηγμένη αυτόματη εστίαση παρακολούθησης θέματος της Nikon και η τεράστια φωτεινή οθόνη 4" παρέχουν σε δημιουργούς και φιλόδοξους βιντεογράφους που δουλεύουν μόνοι τους, ένα ολοκληρωμένο εργαλείο πολύ υψηλών δυνατοτήτων με εκτεταμένες δυνατότητες παραγωγής.
Σχόλια της EISA για το βραβείο «Lens of the Year 2026-2027» (Φακός της χρονιάς 2026-2027) που απέσπασε ο φακός NIKKOR Z 24-70mm f/2.8 S II
Η Nikon βελτίωσε τον γρήγορο φακό τυπικού zoom με πολλούς και εντυπωσιακούς τρόπους. Ο NIKKOR Z 24-70mm f/2.8 S II της Nikon είναι 130 γραμμάρια ελαφρύτερος από τον προκάτοχό του και είναι καλύτερος για video χάρη στην κατασκευή του εσωτερικού zoom, που καθιστά ευκολότερη τη λειτουργία του σε gimbal. Η εστίαση έχει γίνει ακόμα πιο γρήγορη με ελάχιστη αλλαγή γωνίας θέασης, ενώ η ευκρίνεια έχει βελτιωθεί σε μικρότερες αποστάσεις. Η ανακλαστική επίστρωση έχει βελτιωθεί και έχει γίνει πλέον κορυφαία στην κατηγορία. Συνολικά, αυτό έχει ως αποτέλεσμα έναν κορυφαίο επαγγελματικό φακό χωρίς αδυναμίες. Πρόκειται για έναν φακό για επαγγελματίες που ανταποκρίνεται σε όλες τις συνθήκες, και μια αληθινή επένδυση στην ποιότητα εικόνας για τους λάτρεις των φωτογραφιών.
Σχόλια της EISA για το βραβείο «Standard Lens» (Τυπικός φακός) για το 2026-2027, που απέσπασε ο φακός NIKKOR Z DX MC 35mm f/1.7
Ο NIKKOR Z DX MC 35mm f/1.7 είναι ένα πραγματικό κόσμημα στη σειρά φακών της Nikon. Η οπτική κατασκευή του έχει σχεδιαστεί για αισθητήρες DX (APS-C) και λειτουργεί ως φακός macro για κοντινές λήψεις και τυπικός φακός με σχετικά υψηλή φωτεινότητα. Το συμπαγές μέγεθος, το μικρό βάρος και η εξαιρετική ευκρίνεια συγκαταλέγονται μεταξύ των πολλών ελκυστικών χαρακτηριστικών του. Η γραμμική παραμόρφωση είναι σχεδόν ανεπαίσθητη και η δημιουργία βινιέτας πολύ μικρή. Άλλα πρακτικά χαρακτηριστικά είναι η στεγανοποίηση έναντι καιρικών συνθηκών και η εσωτερική εστίαση. Ο φακός καλύπτει την ίδια περιοχή θέματος με έναν φακό macro 1:1 πλήρους κάδρου. Είναι ο ιδανικός δεύτερος φακός για τους κατόχους φωτογραφικών μηχανών mirrorless με φορμά DX της Nikon.
Σχόλια της EISA για το βραβείο «Telephoto Zoom Lens» (Τηλεφακός zoom) για το 2025-2026 που απέσπασε ο φακός NIKKOR Z 70-200mm f/2.8 VR S II
Αυτός ο επαγγελματικός τηλεφακός zoom δεύτερης γενιάς περιλαμβάνει μια εντυπωσιακή σειρά βελτιώσεων σε σχέση με τον ήδη εξαιρετικό προκάτοχό του. Ο NIKKOR Z 70-200mm f/2.8 VR S II είναι σημαντικά ελαφρύτερος, εστιάζει ταχύτερα και σε μικρότερη απόσταση, είναι τέλεια ισορροπημένος και ιδανικός για video και φωτογραφίες. Με την ασυμβίβαστη ποιότητα της σειράς Nikon S, τη βελτιωμένη επίστρωση και το διάφραγμα 11 λεπίδων, αυτός ο φακός zoom προσφέρει εξαιρετική ποιότητα εικόνας και εντυπωσιακά λεπτό bokeh, είτε φωτογραφίζετε πορτρέτα είτε ακολουθείτε αθλητές που κινούνται πολύ γρήγορα. Το αποσπώμενο ποδαράκι για τρίποδο είναι πλέον συμβατό με Arca-Swiss, ενώ ο οπτικός σταθεροποιητής εικόνας προσφέρει αντιστάθμιση κουνήματος 6 stop σε συνεργασία με την ενσωματωμένη σταθεροποίηση της φωτογραφικής μηχανής. Πρόκειται για το καλύτερο zoom της Nikon μέχρι σήμερα.
Κάθε χρόνο, τα βραβεία EISA αναγνωρίζουν τα νέα προϊόντα που συνδυάζουν την προηγμένη τεχνολογία και τα ελκυστικά χαρακτηριστικά με την κορυφαία απόδοση στην κατηγορία τους. Τα βραβεία EISA εκτείνονται από τα πιο προσιτά προϊόντα με καλή σχέση ποιότητας-τιμής, έως τις πιο φιλόδοξες εκφράσεις των σύγχρονων καταναλωτικών ηλεκτρονικών. Οι κατηγορίες βραβείων αλλάζουν κάθε χρόνο, αντικατοπτρίζοντας την εξέλιξη της σχεδίασης προϊόντων και της συνδεσιμότητας, ωστόσο κάθε νικητής EISA Award παραμένει ο κορυφαίος στην κατηγορία του.
Παρακαλώ επισκεφθείτε στο EISA website για περισσότερες διευκρινίσεις: https://www.eisa.eu/
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