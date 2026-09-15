Η Nikon απέσπασε τέσσερισ σημαντικές νίκες στα φετινά βραβεία EISA Awards 2026

H Nikon ZR βραβεύτηκε ως “Photo/Video Camera 2026-2027" Ο NIKKOR Z 24-70mm f/2.8 S II βραβεύτηκε ως “Lens of the Year” Ο NIKKOR Z DX MC 35mm f/1.7 απέσπασε το βραβείο “Standard Lens” Ο NIKKOR Z 70-200mm f/2.8 VR S II απέσπασε το βραβείο “Telephoto Zoom Lens”

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Στις διακρίσεις περιλαμβάνονται οι εξής:Η υπερσύγχρονη αποκλειστική κάμερα video της Nikon, η ZR εντυπωσίασε τους κριτές με την προηγμένη αυτόματη εστίαση παρακολούθησης θέματος, την ενσωματωμένη σταθεροποίηση εικόνας 7,5 stop, την εντυπωσιακή ποιότητα video, τον άριστο ήχο και τη μεγάλη και φωτεινή οθόνη 4 ιντσών. Ενσωματώνοντας προηγμένους κωδικοποιητές video και τεχνολογία χρωμάτων από την RED που ανήκει στην Nikon και παρέχοντας ταυτόχρονα πρόσβαση στο εκτεταμένο σύστημα Nikon Z, η ZR συγκέντρωσε επαινετικά σχόλια ως μοναδικό εργαλείο για φιλόδοξους βιντεογράφους.Ο φακός NIKKOR Z 24-70mm f/2.8 S II επόμενης γενιάς της Nikon επαινέθηκε για τον ελαφρύτερο σχεδιασμό στην κατηγορία του, τη βελτιωμένη οπτική απόδοση και τη φιλική για video κατασκευή του εσωτερικού zoom.Ο φακός ξεχώρισε για τον ελαφρύτερο σχεδιασμό του, την ταχύτερη αυτόματη εστίαση και τη βελτιωμένη οξύτητα σε κοντινές αποστάσεις, με τους κριτές να τον χαρακτηρίζουν ως «επαγγελματικό φακό κορυφαίου επιπέδου, χωρίς αδυναμίες».Οι κριτές εντυπωσιάστηκαν επίσης από τον συμπαγή φακό NIKKOR Z DX MC 35mm f/1.7 της Nikon, συμπεριλαμβάνοντας τις ευέλικτες δυνατότητες macro, το φωτεινό διάφραγμα f/1.7 και την άριστη οπτική απόδοση στην αναφορά τους. Οι κριτές τον αναγνώρισαν ως τον ιδανικό δεύτερο φακό για χρήστες Nikon DX, που προσφέρει την ευελιξία ενός τυπικού φακού και ενός φακού macro σε μια ελαφριά και συμπαγή σχεδίαση.Ο φακός NIKKOR Z 70-200mm f/2.8 VR S II δεύτερης γενιάς της Nikon αναγνωρίστηκε για την εντυπωσιακή γκάμα βελτιώσεων που προσφέρει, συμπεριλαμβανομένης της ελαφρύτερης σχεδίασης, της ταχύτερης αυτόματης εστίασης και της βελτιωμένης απόδοσης. Διαθέτοντας βελτιωμένες επιστρώσεις, διάφραγμα 11 λεπίδων για εξαιρετικά ομαλό bokeh και σταθεροποίηση εικόνας έως 6 stop σε συνδυασμό με συμβατές κάμερες Nikon, ο φακός προσφέρει εξαιρετικά αποτελέσματα για φωτογραφίες και video.Τα τέσσερα βραβεία αποδεικνύουν τη συνεχή δέσμευση της Nikon στη σχεδίαση παγκόσμιας κλάσης και στην τεχνική αριστεία, παρέχοντας στους φωτογράφους και τους βιντεογράφους πρωτοποριακό εξοπλισμό που τους επιτρέπει να ξεπερνούν τα όρια της δημιουργικότητας και να επιτυγχάνουν εξαιρετικά αποτελέσματα.Με την ZR, η Nikon δημιούργησε μια αποκλειστική κάμερα video γεμάτη ελκυστικά χαρακτηριστικά σε λογική τιμή. Με την ενσωμάτωση προηγμένων κωδικοποιητών video και τεχνολογίας χρωμάτων από την RED που ανήκει στην Nikon, οι βιντεογράφοι αποκτούν ένα μοναδικό εργαλείο με πρόσβαση στο εκτεταμένο σύστημα Nikon Z. Η εντυπωσιακή ποιότητα video, ο άριστος ήχος, η ενσωματωμένη σταθεροποίηση εικόνας 7,5 stop, η προηγμένη αυτόματη εστίαση παρακολούθησης θέματος της Nikon και η τεράστια φωτεινή οθόνη 4" παρέχουν σε δημιουργούς και φιλόδοξους βιντεογράφους που δουλεύουν μόνοι τους, ένα ολοκληρωμένο εργαλείο πολύ υψηλών δυνατοτήτων με εκτεταμένες δυνατότητες παραγωγής.