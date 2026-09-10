Απολογισμός των Έργων της ΕΕΑΑ για το έτος 2025

Ένα ακόμα έτος ισχυρών επιδόσεων για τηνκαταγράφει η, με το Σύστημά της να ενισχύει περαιτέρω την αποτελεσματικότητά του και να διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στη μετάβαση της χώρας σε ένα βιώσιμο μοντέλο διαχείρισης πόρων. Το, η ΕΕΑΑτης, ενώ συνέχισε την υλοποίηση επενδύσεων σε υποδομές, νέες τεχνολογίες και δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών.Η ΕΕΑΑ αποτελεί κεντρικό και αξιόπιστο πυλώνα στο οικοσύστημα της Ανακύκλωσης Συσκευασιών στην Ελλάδα, διατηρώντας μία σταθερή αναπτυξιακή πορεία με απτά και μετρήσιμα αποτελέσματα. Πιο συγκεκριμένα, κατά το περασμένο έτος, σε στενή συνεργασία με την Τοπική Αυτοδιοίκηση, πέτυχε την αξιοποίησηυλικών συσκευασίας, έναντι υποχρέωσης 342 χιλ. τόνων, φτάνοντας τοτης. Επιπλέον, η ΕΕΑΑ ανακύκλωσε περίπουλοιπών ανακυκλώσιμων υλικών (υλικά μη συσκευασίες, κυρίως χαρτί εντύπων). Οι ποσότητες αυτές, αν και δεν περιλαμβάνονται στη νομική υποχρέωση της ΕΕΑΑ, συνεισφέρουν στην επίτευξη των Εθνικών Στόχων, οι οποίοι είναι αρμοδιότητα της Περιφερειακής και Τοπικής Αυτοδιοίκησης.Από την έναρξη της λειτουργίας της μέχρι σήμερα, η εταιρεία έχει επενδύσει περίπου, διασφαλίζοντας ότι το Σύστημά της μπορεί να ανταποκριθεί και να εξυπηρετεί αποτελεσματικά τις ανάγκες του. Η επιχειρησιακή λειτουργία του Συστήματος υποστηρίζεται απόγια τη συλλογή γυάλινων συσκευασιών, με κύριο προσανατολισμό τον κλάδο HoReCa, εξυπηρετώντας περισσότερες απόσε όλη τη χώρα. Παράλληλα, ο στόλος των οχημάτων συλλογής που έχει παραδοθεί στους Δήμους ανέρχεται σε, τα οποία πραγματοποίησαν το 2025 περισσότερα απόπου κατέληξαν στα, εξασφαλίζοντας την αποτελεσματική εξυπηρέτηση των αναγκών ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα.Συγχρόνως, με σταθερό προσανατολισμό στο μέλλον, η ΕΕΑΑ συνεχίζει να επενδύει στην. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το ΚΔΑΥ Θέρμης, όπου η ενσωμάτωση προηγμένων λύσεων, όπως η ρομποτική διαλογή, έχει ήδη συμβάλει στη βελτίωση των διαδικασιών ανάκτησης και διαλογής των ανακυκλώσιμων υλικών. Στόχος της ΕΕΑΑ είναι η σταδιακή επέκταση και αξιοποίηση αντίστοιχων τεχνολογικών εφαρμογών στο σύνολο του δικτύου των συνεργαζόμενων ΚΔΑΥ.Ωστόσο, παρά τη θετική της πορεία, η ΕΕΑΑ αναπτύσσει τη λειτουργία της σε ένα σύνθετο περιβάλλον με αρκετές προκλήσεις, όπως η, η οποία εξακολουθεί να περιορίζει σοβαρά τις δυνατότητες του Συστήματος. Σύμφωνα με τα, το ποσοστό εισφοροδιαφυγής ανέρχεται σεκαι αφορά ποσότητες Αποβλήτων Συσκευασίας που δεν δηλώνονται και δεν διαχειρίζονται μέσω των προβλεπόμενων Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης, με αποτέλεσμα να μην καταβάλλονται οι αντίστοιχες εισφορές και να μην εκπληρώνονται οι υποχρεώσεις που προβλέπει η νομοθεσία. Σε αυτό το πλαίσιο, εκτιμάται ότι, έχουν στερηθεί από τον τομέα της Ανακύκλωσης Συσκευασιών πόροι που υπερβαίνουν τα, οι οποίοι θα μπορούσαν να συμβάλλουν στην περαιτέρω ανάπτυξη και ενίσχυση των υποδομών.Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Αξιοποίησης Ανακύκλωσης (ΕΕΑΑ), κ. Μιχάλης H. Οικονομάκης δήλωσε χαρακτηριστικά: «Αυτή η χρονιά αποτελεί ορόσημο για την ΕΕΑΑ, καθώς σηματοδοτεί τη συμπλήρωση 25 ετών επιτυχημένης και αδιάλειπτης πορείας στην Ανακύκλωση Συσκευασιών. Αυτή η διαδρομή δεν αποτελεί μόνο μια ιστορία επιτευγμάτων, αλλά την έμπρακτη επιβεβαίωση της ουσιαστικής συμβολής μας στην κυκλική οικονομία. Τα ισχυρά αυτά αποτελέσματα είναι το επιστέγασμα μιας εκτεταμένης αλυσίδας συνεργασίας που έχει οικοδομηθεί, η οποία περιλαμβάνει περισσότερες από, τη συνεργασία με το, την επιχειρησιακή υποστήριξη τωνκαι, πάνω από όλα, την ενεργήπου επιλέγουν καθημερινά την Ανακύκλωση Συσκευασιών μέσω των Μπλε Κάδων και Μπλε Κωδώνων».Τέλος, η ΕΕΑΑ δίνει έμφασητων πολιτών στα έργα του Μπλε Κάδου και του Μπλε Κώδωνα, αναγνωρίζοντας ότι η επιτυχία της Ανακύκλωσης Συσκευασιών προϋποθέτει τηκαι τη διαμόρφωση μίας σταθερής περιβαλλοντικής κουλτούρας. Στο πλαίσιο αυτό, εφαρμόζει μια στοχευμένη στρατηγική που συνδυάζει βιωματικά εκπαιδευτικά προγράμματα στα σχολεία για τη νέα γενιά, δυναμική παρουσία σε μεγάλα κοινωνικά και αθλητικά γεγονότα για το ευρύ κοινό, καθώς και πανελλαδικές εκστρατείες ενημέρωσης.