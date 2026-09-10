Vodafone: Τρεις μήνες δώρο σε κορυφαίες υπηρεσίες κινητής, σταθερής και τηλεόρασης, με κάθε αγορά συσκευής

Η Vodafone προσφέρει τριπλό όφελος στους πελάτες της, δίνοντας 3 μήνες δώρο σε κορυφαίες υπηρεσίες κινητής, σταθερής και τηλεόρασης, με κάθε αγορά smartphone 5G, tablet 5G ή laptop που θα πραγματοποιηθεί έως και τις 9 Οκτωβρίου