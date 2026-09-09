Από την Ιαπωνία στην Ελλάδα: Η JTI στο επίκεντρο της 90ής ΔΕΘ

Με ένα δυναμικό πρόγραμμα θεσμικών, επιχειρηματικών και πολιτιστικών δράσεων ολοκλήρωσε η JTI την παρουσία της στην 90ή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, η οποία φέτος είχε ως Τιμώμενη Χώρα την Ιαπωνία, προσδίδοντας ξεχωριστή σημασία στη συμμετοχή της εταιρείας

Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στο περίπτερο της εταιρείας στο Japan Pavilion. Η JTI είχε την τιμή να υποδεχθεί τον Πρωθυπουργό και να παρουσιάσει από κοντά την παρουσία και τις δράσεις της στη φετινή διοργάνωση.



Με ιαπωνικές καταβολές και περισσότερες από τέσσερις δεκαετίες παρουσίας στη χώρα, η JTI αξιοποίησε τη ΔΕΘ, έναν από τους σημαντικότερους θεσμούς οικονομικού και επιχειρηματικού διαλόγου, για να αναδείξει το σταθερό επενδυτικό, παραγωγικό και εξαγωγικό της αποτύπωμα στην ελληνική οικονομία.



Ελλάδα–Ιαπωνία: Μια σχέση με ισχυρό παρόν και προοπτική

Η παρουσία της JTI ξεκίνησε την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου με την εκδήλωση «An Evening at the Japanese Water Garden», στον Ιαπωνικό Κήπο του Νερού στη Νέα Παραλία Θεσσαλονίκης. Εκπρόσωποι της Πολιτείας, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, της διπλωματικής και επιχειρηματικής κοινότητας συναντήθηκαν σε μια βραδιά αφιερωμένη στους δεσμούς Ελλάδας και Ιαπωνίας.



Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Σχοινάς, ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης, ο Πρέσβης της Ιαπωνίας στην Ελλάδα Ito Koichi και η Γενική Διευθύντρια της JTI Hellas Janine Neuhaus.

Η βραδιά πλαισιώθηκε από το έργο «The Eternal Song of the Four Heavens – Lafcadio Hearn» («Το Αέναο Τραγούδι των 4 Ουρανών»), μια όπερα σε μουσική σύνθεση του Γιώργου Βούκανου και λιμπρέτο της Έφης Παναγοπούλου, αναδεικνύοντας μέσα από μια σύγχρονη καλλιτεχνική προσέγγιση τη διαχρονική πολιτιστική σύνδεση Ελλάδας και Ιαπωνίας.

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Η JTI στον διάλογο για επενδύσεις, ανάπτυξη και τεχνολογία

Η JTI είχε παράλληλα ενεργή παρουσία σε σημαντικές θεσμικές και επιχειρηματικές συζητήσεις που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της φετινής ΔΕΘ.



Η Janine Neuhaus, Γενική Διευθύντρια της JTI Hellas, συμμετείχε στο 2ο N-ΔΕΘ Forum της Ναυτεμπορικής, στο fireside chat «Japan & Greece: Building the Future Together», μαζί με τον Πρέσβη της Ιαπωνίας Ito Koichi και τον Υφυπουργό Εξωτερικών Χάρη Θεοχάρη.



Όπως τόνισε η Janine Neuhaus: «Η JTI είναι μια παγκόσμια εταιρεία με περισσότερους από 40.000 εργαζομένους σε όλο τον κόσμο και έδρα τη Γενεύη. Είμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι για την ιαπωνική μας κληρονομιά, στην οποία βασιζόμαστε και η οποία αντικατοπτρίζεται στον τρόπο με τον οποίο δραστηριοποιούμαστε και λειτουργούμε καθημερινά. Οι ιαπωνικές αξίες αποτελούν ουσιαστικό κομμάτι της καθημερινής μας λειτουργίας».



Ο Δρ. Συμεών Σιδηρόπουλος, Επικεφαλής Εταιρικών Υποθέσεων & Επικοινωνίας της JTI για Ελλάδα, Κύπρο και Μάλτα, συμμετείχε στο Συνέδριο της Ημερησίας, στη συζήτηση «Η οικονομία μετά το RRF: Πόροι, επενδύσεις και προοπτικές», μαζί, μεταξύ άλλων, με τον Νίκο Παπαθανάση, Αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.



Ξεχωριστή στιγμή για την JTI αποτέλεσε η επίσκεψη του. Η JTI είχε την τιμή να υποδεχθεί τον Πρωθυπουργό και να παρουσιάσει από κοντά την παρουσία και τις δράσεις της στη φετινή διοργάνωση.Με ιαπωνικές καταβολές και περισσότερες από τέσσερις δεκαετίες παρουσίας στη χώρα, η JTI αξιοποίησε τη ΔΕΘ, έναν από τους σημαντικότερους θεσμούς οικονομικού και επιχειρηματικού διαλόγου, για να αναδείξει το σταθερό επενδυτικό, παραγωγικό και εξαγωγικό της αποτύπωμα στην ελληνική οικονομία.Η παρουσία της JTI ξεκίνησε την, στον Ιαπωνικό Κήπο του Νερού στη Νέα Παραλία Θεσσαλονίκης. Εκπρόσωποι της Πολιτείας, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, της διπλωματικής και επιχειρηματικής κοινότητας συναντήθηκαν σε μια βραδιά αφιερωμένη στους δεσμούς Ελλάδας και Ιαπωνίας.Χαιρετισμούς απηύθυναν οΗ βραδιά πλαισιώθηκε από το έργο «The Eternal Song of the Four Heavens – Lafcadio Hearn» («Το Αέναο Τραγούδι των 4 Ουρανών»), μια όπερα σε μουσική σύνθεση του Γιώργου Βούκανου και λιμπρέτο της Έφης Παναγοπούλου, αναδεικνύοντας μέσα από μια σύγχρονη καλλιτεχνική προσέγγιση τη διαχρονική πολιτιστική σύνδεση Ελλάδας και Ιαπωνίας.Η JTI είχε παράλληλα ενεργή παρουσία σε σημαντικές θεσμικές και επιχειρηματικές συζητήσεις που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της φετινής ΔΕΘ.Η Janine Neuhaus, Γενική Διευθύντρια της JTI Hellas, συμμετείχε στο 2ο N-ΔΕΘ Forum της Ναυτεμπορικής, στο fireside chat «Japan & Greece: Building the Future Together», μαζί με τον Πρέσβη της Ιαπωνίας Ito Koichi και τον Υφυπουργό Εξωτερικών Χάρη Θεοχάρη.Όπως τόνισε η Janine Neuhaus: «Η JTI είναι μια παγκόσμια εταιρεία με περισσότερους από 40.000 εργαζομένους σε όλο τον κόσμο και έδρα τη Γενεύη. Είμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι για την ιαπωνική μας κληρονομιά, στην οποία βασιζόμαστε και η οποία αντικατοπτρίζεται στον τρόπο με τον οποίο δραστηριοποιούμαστε και λειτουργούμε καθημερινά. Οι ιαπωνικές αξίες αποτελούν ουσιαστικό κομμάτι της καθημερινής μας λειτουργίας».συμμετείχε στο Συνέδριο της Ημερησίας, στη συζήτηση «Η οικονομία μετά το RRF: Πόροι, επενδύσεις και προοπτικές», μαζί, μεταξύ άλλων, με τον

Όπως ανέφερε: «Η JTI βρίσκεται στην Ελλάδα για πάνω από τέσσερις δεκαετίες. Το 2018 εξαγοράσαμε την ιστορική ΣΕΚΑΠ στην ακριτική Ξάνθη, με στόχο να μετασχηματίσουμε το εργοστάσιο σε μια σύγχρονη παραγωγική μονάδα. Σήμερα, το 74% της ετήσιας παραγωγής εξάγεται σε οκτώ ευρωπαϊκές χώρες, ενώ απασχολούμε άμεσα περισσότερους από 300 εργαζομένους στην Ελλάδα».

Ο Δρ. Σιδηρόπουλος συμμετείχε επίσης στη Roundtable Discussion «Redefining Business Strategies in the Age of AI», που διοργανώθηκε από το Delphi Economic Forum.



Άνθρωποι, παραγωγή και επενδύσεις στο Japan Pavilion

Το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, η JTI συνέχισε το πρόγραμμά της στο Japan Pavilion με θεματικές συζητήσεις γύρω από κρίσιμες πτυχές του σύγχρονου εργασιακού και επιχειρηματικού περιβάλλοντος.



Στο πάνελ «Διαμορφώνοντας το εργασιακό περιβάλλον του αύριο» συμμετείχαν η Κατερίνα Φραγκουδάκη, People & Culture Manager, JTI Hellas, η Δήμητρα Μπένου, People & Culture Manager, ΣΕΚΑΠ, ο Ηλίας Γαληνός, Founder-Coach, The Flow Partners, η Κωνσταντίνα Σωτηροπούλου, Rewards & Organization Design Manager, JTI Hellas, η Βασιλική Μαρίνου, HR Managed Services Manager, PwC Greece, και ο Παναγιώτης Σκευοφύλαξ, Corporate Affairs & Communications Manager, JTI Hellas. Τη συζήτηση συντόνισε η Γεωργία Πετροπούλου, Legal Director, JTI Hellas. Στο επίκεντρο βρέθηκαν η ιαπωνική κουλτούρα σε έναν σύγχρονο οργανισμό, οι νέες προσδοκίες των εργαζομένων και οι τάσεις που διαμορφώνουν το εργασιακό περιβάλλον του αύριο.



Ακολούθησε το πάνελ «JTI: Παραγωγή, Επενδύσεις & Υποστήριξη του Λιανεμπορίου», με τη συμμετοχή του Ηλία Κέκου, Sales Director, JTI Hellas, του Χαράλαμπου Θαμνίδη, Finance Director, JTI Hellas, και του Μιχάλη Κόκκινου, ιδιοκτήτη της My Smiley, με συντονίστρια τη δημοσιογράφο Ειρήνη Συράκη. Η συζήτηση ανέδειξε τη σύνδεση της παραγωγικής και επενδυτικής δραστηριότητας της JTI με την αγορά και τη διαρκή υποστήριξη του λιανεμπορίου και των συνεργατών της.



Ανθεκτικότητα απέναντι στις προκλήσεις της επόμενης ημέρας

Το πρόγραμμα ολοκληρώθηκε την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου, στην κεντρική σκηνή του Japan Pavilion, με το πάνελ «Understanding risk, acting earlier: Building resilience together».



Στη συζήτηση συμμετείχαν ο Teppei Yasunari, Senior Scientist, Weathernews, ο Ciro Borrelli, Head of Business Development, Weathernews, ο Alexander Arkhipov, Managing Director, JTI Foundation, ο Δημήτρης Κιρμικίρογλου, Γενικός Γραμματέας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης, ο Δρ. Γιώργος Παπαβασιλείου, Ατμοσφαιρικός Επιστήμονας PhD, Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, και ο Γιάννης Μαυρουδής, Vice President of the Board of Directors & Managing Director, Neuropublic, με συντονίστρια τη δημοσιογράφο Μαρία Ακριβού.



Ιαπωνικές ρίζες, ισχυρό ελληνικό αποτύπωμα

Η συμμετοχή στην 90ή ΔΕΘ ανέδειξε με ουσιαστικό τρόπο την ταυτότητα της JTI: έναν διεθνή οργανισμό με ιαπωνικές ρίζες και, παράλληλα, μια μοντέρνα και δυναμική εταιρεία με βαθιά και μακρόχρονη παρουσία στην Ελλάδα, που προχωρά μπροστά για όσα αξίζουν.

09.09.2026, 15:00