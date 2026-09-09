KIEFER: Από την ενέργεια στα tokens - Tο ευρωπαϊκό AI οικοσύστημα αναδεικνύεται στο φετινό συνέδριο NVIDIA GTC

Καθώς η Ευρώπη αναγνωρίζει την ενέργεια, την υπολογιστική ισχύ, τα δεδομένα και την αξιοποίηση των AI λύσεων ως αλληλένδετες προϋποθέσεις για την ανάπτυξη της Τεχνητής Νοημοσύνης, η KIEFER παρουσιάζει τη σύνδεση της τεχνογνωσίας της στην ενέργεια με τις AI υποδομές, τα large language models, τις εφαρμογές και το Physical AI