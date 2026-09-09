«Στα ΑΒ Ψωνίζεις και Κερδίζεις»: Back to School Προσφορές και Μεγάλος Διαγωνισμός AB Plus
«Στα ΑΒ Ψωνίζεις και Κερδίζεις»: Back to School Προσφορές και Μεγάλος Διαγωνισμός AB Plus
Ο Σεπτέμβριος ξεκινά δυναμικά στην ΑΒ Βασιλόπουλος με μια μεγάλη Back to School - Back to Home ενέργεια, που θα διαρκέσει από τις 7 έως τις 23 Σεπτεμβρίου
Οι καταναλωτές θα βρουν σούπερ προσφορές σε όλα όσα χρειάζονται για τη νέα σχολική χρονιά και το σπίτι, ενώ παράλληλα θα εξασφαλίσουν επιπλέον όφελος για τις επόμενες αγορές τους. Γιατί στα ΑΒ «ΨΩΝΙΖΕΙΣ ΚΑΙ ΚΕΡΔΙΖΕΙΣ με σούπερ προσφορές».
Από σχολικά είδη και προϊόντα για το πρωινό και το κολατσιό των παιδιών, μέχρι επιλογές για το σπίτι και όλη την οικογένεια, στα ΑΒ Βασιλόπουλος οι καταναλωτές μπορούν να βρουν όλα όσα χρειάζονται για να οργανώσουν εύκολα και οικονομικά τη νέα καθημερινότητα.
Παράλληλα, η ΑΒ πραγματοποιεί τον διαγωνισμό «Επέστρεψες; Κέρδισες!» για τους πελάτες που χρησιμοποιούν το πρόγραμμα πιστότητας AB Plus στις αγορές τους. Ο διαγωνισμός έρχεται να προστεθεί στα προνόμια του προγράμματος, μέσω του οποίου οι πελάτες συγκεντρώνουν πόντους από τις αγορές τους, αλλά και από προσφορές, κουπόνια, παιχνίδια και συνεργασίες, επιλέγοντας οι ίδιοι τον τρόπο εξαργύρωσής τους. Συγκεκριμένα:
- 5 τυχεροί θα κερδίσουν από μία δωροκάρτα IKEA αξίας 1.500€
- 10.000 τυχεροί θα κερδίσουν μέσα από καθημερινές κληρώσεις στο ταμείο όφελος 6€ στην AB Plus για επόμενη αγορά.
Με τη νέα αυτή καμπάνια, η ΑΒ Βασιλόπουλος κάνει την επιστροφή στην καθημερινότητα πιο εύκολη και πιο οικονομική με προσφορές σε μεγάλη ποικιλία προϊόντων για κάθε οικογένεια και περισσότερους λόγους για να κερδίζει σε κάθε αγορά.
Οι όροι και οι προϋποθέσεις του διαγωνισμού είναι διαθέσιμοι στο ab.gr/el/plus.
Από σχολικά είδη και προϊόντα για το πρωινό και το κολατσιό των παιδιών, μέχρι επιλογές για το σπίτι και όλη την οικογένεια, στα ΑΒ Βασιλόπουλος οι καταναλωτές μπορούν να βρουν όλα όσα χρειάζονται για να οργανώσουν εύκολα και οικονομικά τη νέα καθημερινότητα.
Παράλληλα, η ΑΒ πραγματοποιεί τον διαγωνισμό «Επέστρεψες; Κέρδισες!» για τους πελάτες που χρησιμοποιούν το πρόγραμμα πιστότητας AB Plus στις αγορές τους. Ο διαγωνισμός έρχεται να προστεθεί στα προνόμια του προγράμματος, μέσω του οποίου οι πελάτες συγκεντρώνουν πόντους από τις αγορές τους, αλλά και από προσφορές, κουπόνια, παιχνίδια και συνεργασίες, επιλέγοντας οι ίδιοι τον τρόπο εξαργύρωσής τους. Συγκεκριμένα:
- 5 τυχεροί θα κερδίσουν από μία δωροκάρτα IKEA αξίας 1.500€
- 10.000 τυχεροί θα κερδίσουν μέσα από καθημερινές κληρώσεις στο ταμείο όφελος 6€ στην AB Plus για επόμενη αγορά.
Με τη νέα αυτή καμπάνια, η ΑΒ Βασιλόπουλος κάνει την επιστροφή στην καθημερινότητα πιο εύκολη και πιο οικονομική με προσφορές σε μεγάλη ποικιλία προϊόντων για κάθε οικογένεια και περισσότερους λόγους για να κερδίζει σε κάθε αγορά.
Οι όροι και οι προϋποθέσεις του διαγωνισμού είναι διαθέσιμοι στο ab.gr/el/plus.
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