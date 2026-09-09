ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Έκρηξη σε υδροηλεκτρικό σταθμό στην Ελβετία, αναφορές για πολλούς τραυματίες

«Στα ΑΒ Ψωνίζεις και Κερδίζεις»: Back to School Προσφορές και Μεγάλος Διαγωνισμός AB Plus
ADVERTORIAL

«Στα ΑΒ Ψωνίζεις και Κερδίζεις»: Back to School Προσφορές και Μεγάλος Διαγωνισμός AB Plus

Ο Σεπτέμβριος ξεκινά δυναμικά στην ΑΒ Βασιλόπουλος με μια μεγάλη Back to School - Back to Home ενέργεια, που θα διαρκέσει από τις 7 έως τις 23 Σεπτεμβρίου

«Στα ΑΒ Ψωνίζεις και Κερδίζεις»: Back to School Προσφορές και Μεγάλος Διαγωνισμός AB Plus
Οι καταναλωτές θα βρουν σούπερ προσφορές σε όλα όσα χρειάζονται για τη νέα σχολική χρονιά και το σπίτι, ενώ παράλληλα θα εξασφαλίσουν επιπλέον όφελος για τις επόμενες αγορές τους. Γιατί στα ΑΒ «ΨΩΝΙΖΕΙΣ ΚΑΙ ΚΕΡΔΙΖΕΙΣ με σούπερ προσφορές».

Από σχολικά είδη και προϊόντα για το πρωινό και το κολατσιό των παιδιών, μέχρι επιλογές για το σπίτι και όλη την οικογένεια, στα ΑΒ Βασιλόπουλος οι καταναλωτές μπορούν να βρουν όλα όσα χρειάζονται για να οργανώσουν εύκολα και οικονομικά τη νέα καθημερινότητα.
«Στα ΑΒ Ψωνίζεις και Κερδίζεις»: Back to School Προσφορές και Μεγάλος Διαγωνισμός AB Plus

Παράλληλα, η ΑΒ πραγματοποιεί τον διαγωνισμό «Επέστρεψες; Κέρδισες!» για τους πελάτες που χρησιμοποιούν το πρόγραμμα πιστότητας AB Plus στις αγορές τους. Ο διαγωνισμός έρχεται να προστεθεί στα προνόμια του προγράμματος, μέσω του οποίου οι πελάτες συγκεντρώνουν πόντους από τις αγορές τους, αλλά και από προσφορές, κουπόνια, παιχνίδια και συνεργασίες, επιλέγοντας οι ίδιοι τον τρόπο εξαργύρωσής τους. Συγκεκριμένα:

- 5 τυχεροί θα κερδίσουν από μία δωροκάρτα IKEA αξίας 1.500€
- 10.000 τυχεροί θα κερδίσουν μέσα από καθημερινές κληρώσεις στο ταμείο όφελος 6€ στην AB Plus για επόμενη αγορά.

Με τη νέα αυτή καμπάνια, η ΑΒ Βασιλόπουλος κάνει την επιστροφή στην καθημερινότητα πιο εύκολη και πιο οικονομική με προσφορές σε μεγάλη ποικιλία προϊόντων για κάθε οικογένεια και περισσότερους λόγους για να κερδίζει σε κάθε αγορά.

Κλείσιμο
Οι όροι και οι προϋποθέσεις του διαγωνισμού είναι διαθέσιμοι στο ab.gr/el/plus.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Back to School με πλάνο

Back to School με πλάνο

Δείτε Επίσης