«Στα ΑΒ Ψωνίζεις και Κερδίζεις»: Back to School Προσφορές και Μεγάλος Διαγωνισμός AB Plus

Ο Σεπτέμβριος ξεκινά δυναμικά στην ΑΒ Βασιλόπουλος με μια μεγάλη Back to School - Back to Home ενέργεια, που θα διαρκέσει από τις 7 έως τις 23 Σεπτεμβρίου