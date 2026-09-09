Η ΦΙΛΗΣGlass στηρίζει τη δράση του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού «Η Τσάντα του Μαθητή»
Η ΦΙΛΗΣGlass στηρίζει τη δράση του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού «Η Τσάντα του Μαθητή»
Στηρίζει παιδιά και οικογένειες που αντιμετωπίζουν δυσκολίες, συμβάλλοντας έμπρακτα ώστε κάθε παιδί να μπορεί να ξεκινήσει τη σχολική χρονιά με τα απαραίτητα εφόδια
Η ΦΙΛΗΣGlass, με αίσθημα κοινωνικής ευθύνης και έμπρακτης προσφοράς, προχώρησε στη δωρεά κασετινών προς τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό, συμβάλλοντας στην κάλυψη των αναγκών παιδιών ενόψει της έναρξης της νέας σχολικής χρονιάς.
Η προσφορά πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της δράσης του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού «Η Τσάντα του Μαθητή», η οποία στηρίζει παιδιά και οικογένειες που αντιμετωπίζουν δυσκολίες, προσφέροντας βασικά σχολικά είδη και συμβάλλοντας ώστε κάθε παιδί να μπορεί να ξεκινήσει τη σχολική χρονιά με τα απαραίτητα εφόδια.
Με τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία, η ΦΙΛΗΣGlass επιθυμεί να συμβάλει έμπρακτα σε μια προσπάθεια με ιδιαίτερη κοινωνική αξία, στηρίζοντας την εκπαίδευση και τις ανάγκες των παιδιών που έχουν ανάγκη.
Η εταιρεία πιστεύει ότι η προσφορά και η συνεργασία μπορούν να δημιουργήσουν ουσιαστικό θετικό αντίκτυπο στην κοινωνία και παραμένει προσηλωμένη στην υποστήριξη πρωτοβουλιών που ενισχύουν τις τοπικές κοινωνίες και τους ανθρώπους που χρειάζονται βοήθεια.
Η ΦΙΛΗΣGlass ευχαριστεί θερμά τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό για τη συνεργασία και για το πολύτιμο ανθρωπιστικό έργο που επιτελεί.
Γιατί κάθε μικρή προσφορά μπορεί να γίνει μια σημαντική αρχή για ένα παιδί.
Η προσφορά πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της δράσης του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού «Η Τσάντα του Μαθητή», η οποία στηρίζει παιδιά και οικογένειες που αντιμετωπίζουν δυσκολίες, προσφέροντας βασικά σχολικά είδη και συμβάλλοντας ώστε κάθε παιδί να μπορεί να ξεκινήσει τη σχολική χρονιά με τα απαραίτητα εφόδια.
Με τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία, η ΦΙΛΗΣGlass επιθυμεί να συμβάλει έμπρακτα σε μια προσπάθεια με ιδιαίτερη κοινωνική αξία, στηρίζοντας την εκπαίδευση και τις ανάγκες των παιδιών που έχουν ανάγκη.
Η εταιρεία πιστεύει ότι η προσφορά και η συνεργασία μπορούν να δημιουργήσουν ουσιαστικό θετικό αντίκτυπο στην κοινωνία και παραμένει προσηλωμένη στην υποστήριξη πρωτοβουλιών που ενισχύουν τις τοπικές κοινωνίες και τους ανθρώπους που χρειάζονται βοήθεια.
Η ΦΙΛΗΣGlass ευχαριστεί θερμά τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό για τη συνεργασία και για το πολύτιμο ανθρωπιστικό έργο που επιτελεί.
Γιατί κάθε μικρή προσφορά μπορεί να γίνει μια σημαντική αρχή για ένα παιδί.
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