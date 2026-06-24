To OROSEA Paros, μέλος της Marriott Autograph Collection, μόλις άνοιξε τις πόρτες του στον λόφο της Νάουσας, με φόντο το Αιγαίο

Το, το νέο μέλος της, μόλις άνοιξε τις πόρτες του στην Πάρο, συνδυάζοντας αρμονικά το φυσικό τοπίο και την τοπική κληρονομιά με την ανεπιτήδευτη αλλά προσεγμένη πολυτέλεια. Σε συνολική έκταση 35 στρεμμάτων, στον λόφο της Νάουσας και συγκεκριμένα στην ιστορική περιοχή του Παλιόπυργου, μόλις 450μ. από τη θάλασσα, τοξεπροβάλει ως το ιδανικό adults only «καταφύγιο» απόδρασης, ανάμεσα στο γραφικό λιμανάκι της Νάουσας και την αύρα της παραλίας Σάντα Μαρία, με φόντο την Τήνο, τη Δήλο και τη Μύκονο!Γι’ αυτό, άλλωστε, και η επιλογή του ονόματός του δεν προέκυψε τυχαία… Συνδυάζει την ήσυχη γεωμετρία του κυκλαδίτικου λόφου (OROS) με τη βαθιά μπλε θάλασσα του Αιγαίου (SEA). Καθ’ όλη τη διάρκεια της μέρας λούζονται από το φως του ήλιου, ενώ, κατά τη δύση του, αποκτούν όλα μια «χρυσαφένια» απόχρωση, με το φως να κινείται αργά και σε πλήρη αναλογία με τον χώρο και το τοπίο.Όραμα του συνόλου της αρχιτεκτονικής του ομάδας (Suma Architecture, ELASTIC Architects, FORMrelated Architecture, Outside Landscape Architecture) αποτέλεσε η αρμονία με το φυσικό περιβάλλον, αντλώντας έμπνευση από την τοπική παράδοση και αισθητική, παραδίδοντας ένα αποτέλεσμα που αποπνέει λιτότητα, ηρεμία, αίσθηση ελευθερίας και μονοσήμαντη πολυτέλεια.Συγκεκριμένα, τοδιαθέτει 40 σουίτες με ιδιωτικό εξωτερικό χώρο και πισίνα, που εξασφαλίζουν την αίσθηση της ιδιωτικότητας, με ανεμπόδιστη θέα στο Αιγαίο. Διαθέτει spa suite (Assara spa), για μοναδικές στιγμές χαλάρωσης και ευεξίας, που μπορεί να μετατραπεί και σε private spa 2 ατόμων, κατόπιν σχετικής κράτησης, με χρήση προϊόντων, όπως έλαια και βότανα, που συνδυάζουν την αρμονία της κυκλαδίτικης φύσης με την καινοτομία. Παράλληλα η κεντρική πισίνα με τις καμπάνες και το pool bar αποτελούν εξίσου ιδανικές επιλογές για να απολαύσουν οι επισκέπτες τον ήλιο και την αύρα των Κυκλάδων.Ως προς το κομμάτι της γαστρονομίας, στο εστιατόριο του, (Calyra restaurant), ο παριανός chef, Μανώλης Σαρρής, με την ομάδα του παρουσιάζουν τις πρώτες ύλες του νησιού με μια σύγχρονη αφήγηση, μέσα από επιλογές που εστιάζουν στις παριανές και ελληνικές γεύσεις, εστιάζοντας σε υλικά που ευδοκιμούν την εκάστοτε περίοδο. Ταυτόχρονα, ανάλογες γεύσεις μπορεί κανείς να απολαύσει και στο sunset wine bar (Aurea sunset wine bar), έναν ιδιαίτερο χώρο που σχεδιάστηκε για να προσφέρει μια ξεχωριστή εμπειρία στους επισκέπτες, σε συνδυασμό με την υπέροχη θέα και το μοναδικό ηλιοβασίλεμα της Νάουσας. Στο sunset wine bar, καθημερινά, ο σομελιέ του ξενοδοχείου επιλέγει και προτείνει προς δοκιμή συγκεκριμένες ετικέτες από πληθώρα ελληνικών κρασιών, συνοδεία αντίστοιχων τοπικών και ελληνικών γεύσεων. Γιατί εκεί βρίσκεται το μυστικό…… Καθώς η σύνδεση του OROSEA Paros με το αμπέλι και το κρασί δεν είναι τυχαία! Η συγκεκριμένη περιοχή του Παλιόπυργου, ήταν γνωστή από την αρχαιότητα ως «αγροικία» με καλλιέργειες αμπελώνων, κάτι που έδωσε το έναυσμα για μια «εμπειρία» σύνδεσης του παρελθόντος με το παρόν, μέσω της οινο-περιήγησης. Γι’ αυτό και εκτός από εξειδικευμένο σομελιέ, η μονάδα διαθέτει ιδιόκτητο αμπελώνα και δικό της κελάρι, συντροφεύοντας τον επισκέπτη σε ένα ταξίδι εξερεύνησης αρωμάτων, μνήμης και προέλευσης. Ξεναγήσεις & sessions γευσιγνωσίας, θεματικές δραστηριότητες με βάση το «ημερολόγιο του οίνου», σε συνδυασμό με ποικιλία ετικετών για κάθε ουρανίσκο και κάθε περίσταση, προσφέρουν μια μοναδική εμπειρία αρωμάτων και γεύσης, άρρηκτα συνδεδεμένης με την «ουσία» της Πάρου.Τοδεν χρειάζεται υπερβολές για να στοιχειοθετήσει τον χαρακτήρα του και αυτό το εισπράττει ο επισκέπτης από την πρώτη στιγμή! Ως μέλος της Autograph Collection, σε συνεργασία με τη, τη μεγαλύτερη ξενοδοχειακή αλυσίδα παγκοσμίως, το ξενοδοχείο διαχειρίζεται η Tresor Hospitality, μία από τις πιο έμπειρες και αξιόπιστες εταιρείες σε αυτόν τον τομέα.Με προσοχή σε κάθε λεπτομέρεια και διάχυτη την αίσθηση της απτής πολυτέλειας σε κάθε στιγμή της διαμονής, αφήνει τον καθένα να βιώσει τη δική του προσωπική εμπειρία, πλαισιωμένη από την παριανή γη, τα τοπικά χρώματα και αρώματα, τον ήλιο και το μοναδικό αιγαιοπελαγίτικο βαθύ μπλε.