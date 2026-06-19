Το ποδόσφαιρο αλλιώς: ΜΠΑΜ FC και Allwyn στο πιο Υπεύθυνο Παιχνίδι της χρονιάς για καλό σκοπό!

Charity Game ΜΠΑΜ FC powerded by Allwyn

Team Madney

Team Karpouzis

Θανάσης Πασσάς και Αλεξάνδρα Μπερμπεριάν

Το Υπεύθυνο Παιχνίδι πρωταγωνίστησε στο Charity Game ΜΠΑΜ FC powerded by Allwyn

Οι αρχηγοί των δύο ομάδων Karpouzis και Madney με τον Χρήστο Σωτηρακόπουλο

Ο MVP του αγώνα Ευτύχης Μπλέτσας

Απονομή κυπέλλου από τον Sponsorships Director της Allwyn, Γιώργο Ζούμα

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Πανηγυρισμοί από την ομάδα του Madney

Με φόντο τις γεμάτες εξέδρες του ιστορικού γηπέδου της Ριζούπολης και οδηγό το Υπεύθυνο Παιχνίδι, το ποδόσφαιρο απέκτησε ένα διαφορετικό νόημα το Σάββατο 13 Ιουνίου. Σε μια βραδιά όπου το ποδοσφαιρικό πάθος συνδυάστηκε με την αξία της προσφοράς, ηκαι ηένωσαν τις δυνάμεις τους, δημιουργώντας μια ξεχωριστή εμπειρία που ξεπέρασε τα όρια ενός αγώνα.Με επίκεντρο το μήνυμα «», το Charity Game ΜΠΑΜ FC powerded by Allwyn δεν χάρισε μόνο θέαμα, αλλά ανέδειξε τη δυναμική του αθλητισμού ως εργαλείο κοινωνικής προσφοράς και έμπνευσης.Οι δύο ομάδες με αρχηγούς τους Karpouzis και Madney, έχοντας στα ρόστερ τους αγαπημένους content creators, καταξιωμένους αθλητές και ποδοσφαιριστές της ΜΠΑΜ FC, παρατάχθηκαν μπροστά σε χιλιάδες φιλάθλους και χάρισαν πλούσιο θέαμα και δυνατές στιγμές.Ο αγώνας ολοκληρώθηκε με νίκη της Team Madney, αλλά το τελικό αποτέλεσμα δεν είχε τόση σημασία καθώς ο πραγματικός νικητής ήταν η Υπευθυνότητα και το fair play.Η εκδήλωση είχε και φιλανθρωπικό χαρακτήρα, καθώς όλα τα έσοδα από τα εισιτήρια και την πώληση της συλλεκτικής φανέλας, θα διατεθούν στα Παιδικά Χωριά SOS, ενισχύοντας έμπρακτα το σημαντικό έργο τους.