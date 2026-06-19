Το ποδόσφαιρο αλλιώς: ΜΠΑΜ FC και Allwyn στο πιο Υπεύθυνο Παιχνίδι της χρονιάς για καλό σκοπό
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Το ποδόσφαιρο αλλιώς: ΜΠΑΜ FC και Allwyn στο πιο Υπεύθυνο Παιχνίδι της χρονιάς για καλό σκοπό

Χιλιάδες φίλαθλοι, content creators και κορυφαίοι αθλητές σε μια γιορτή ποδοσφαίρου για τη στήριξη των Παιδικών Χωριών SOS

Το ποδόσφαιρο αλλιώς: ΜΠΑΜ FC και Allwyn στο πιο Υπεύθυνο Παιχνίδι της χρονιάς για καλό σκοπό
Με φόντο τις γεμάτες εξέδρες του ιστορικού γηπέδου της Ριζούπολης και οδηγό το Υπεύθυνο Παιχνίδι, το ποδόσφαιρο απέκτησε ένα διαφορετικό νόημα το Σάββατο 13 Ιουνίου. Σε μια βραδιά όπου το ποδοσφαιρικό πάθος συνδυάστηκε με την αξία της προσφοράς, η ΜΠΑΜ FC και η Allwyn ένωσαν τις δυνάμεις τους, δημιουργώντας μια ξεχωριστή εμπειρία που ξεπέρασε τα όρια ενός αγώνα.
Το ποδόσφαιρο αλλιώς: ΜΠΑΜ FC και Allwyn στο πιο Υπεύθυνο Παιχνίδι της χρονιάς για καλό σκοπό
Charity Game ΜΠΑΜ FC powerded by Allwyn
Το ποδόσφαιρο αλλιώς: ΜΠΑΜ FC και Allwyn στο πιο Υπεύθυνο Παιχνίδι της χρονιάς για καλό σκοπό
Το ποδόσφαιρο αλλιώς: ΜΠΑΜ FC και Allwyn στο πιο Υπεύθυνο Παιχνίδι της χρονιάς για καλό σκοπό
Team Madney
Το ποδόσφαιρο αλλιώς: ΜΠΑΜ FC και Allwyn στο πιο Υπεύθυνο Παιχνίδι της χρονιάς για καλό σκοπό
Team Karpouzis

Με επίκεντρο το μήνυμα «Το μέτρο δεν είναι περιορισμός. Είναι δύναμη», το Charity Game ΜΠΑΜ FC powerded by Allwyn δεν χάρισε μόνο θέαμα, αλλά ανέδειξε τη δυναμική του αθλητισμού ως εργαλείο κοινωνικής προσφοράς και έμπνευσης.
Το ποδόσφαιρο αλλιώς: ΜΠΑΜ FC και Allwyn στο πιο Υπεύθυνο Παιχνίδι της χρονιάς για καλό σκοπό
Θανάσης Πασσάς και Αλεξάνδρα Μπερμπεριάν
Το ποδόσφαιρο αλλιώς: ΜΠΑΜ FC και Allwyn στο πιο Υπεύθυνο Παιχνίδι της χρονιάς για καλό σκοπό
Το Υπεύθυνο Παιχνίδι πρωταγωνίστησε στο Charity Game ΜΠΑΜ FC powerded by Allwyn
Το ποδόσφαιρο αλλιώς: ΜΠΑΜ FC και Allwyn στο πιο Υπεύθυνο Παιχνίδι της χρονιάς για καλό σκοπό
Οι αρχηγοί των δύο ομάδων Karpouzis και Madney με τον Χρήστο Σωτηρακόπουλο

Οι δύο ομάδες με αρχηγούς τους Karpouzis και Madney, έχοντας στα ρόστερ τους αγαπημένους content creators, καταξιωμένους αθλητές και ποδοσφαιριστές της ΜΠΑΜ FC, παρατάχθηκαν μπροστά σε χιλιάδες φιλάθλους και χάρισαν πλούσιο θέαμα και δυνατές στιγμές.
Το ποδόσφαιρο αλλιώς: ΜΠΑΜ FC και Allwyn στο πιο Υπεύθυνο Παιχνίδι της χρονιάς για καλό σκοπό
Ο MVP του αγώνα Ευτύχης Μπλέτσας
Το ποδόσφαιρο αλλιώς: ΜΠΑΜ FC και Allwyn στο πιο Υπεύθυνο Παιχνίδι της χρονιάς για καλό σκοπό
Απονομή κυπέλλου από τον Sponsorships Director της Allwyn, Γιώργο Ζούμα
Κλείσιμο

Ο αγώνας ολοκληρώθηκε με νίκη της Team Madney, αλλά το τελικό αποτέλεσμα δεν είχε τόση σημασία καθώς ο πραγματικός νικητής ήταν η Υπευθυνότητα και το fair play.

Η εκδήλωση είχε και φιλανθρωπικό χαρακτήρα, καθώς όλα τα έσοδα από τα εισιτήρια και την πώληση της συλλεκτικής φανέλας, θα διατεθούν στα Παιδικά Χωριά SOS, ενισχύοντας έμπρακτα το σημαντικό έργο τους.
Το ποδόσφαιρο αλλιώς: ΜΠΑΜ FC και Allwyn στο πιο Υπεύθυνο Παιχνίδι της χρονιάς για καλό σκοπό
Πανηγυρισμοί από την ομάδα του Madney
Το ποδόσφαιρο αλλιώς: ΜΠΑΜ FC και Allwyn στο πιο Υπεύθυνο Παιχνίδι της χρονιάς για καλό σκοπό
Το ποδόσφαιρο αλλιώς: ΜΠΑΜ FC και Allwyn στο πιο Υπεύθυνο Παιχνίδι της χρονιάς για καλό σκοπό

«Το μέτρο δεν είναι περιορισμός. Είναι δύναμη!»

Από νωρίς το απόγευμα, οι φίλαθλοι που βρέθηκαν στο γήπεδο «Γεώργιος Καμάρας» έζησαν μια ξεχωριστή εμπειρία. Η ομάδα της Allwyn υποδεχόταν τον κόσμο στο περίπτερο του Responsible Gaming, τον ενημέρωνε για το Υπεύθυνο Παιχνίδι και πρόσφερε αναμνηστικά δώρα σε όσους συμμετείχαν σε σχετικό κουίζ.
Το ποδόσφαιρο αλλιώς: ΜΠΑΜ FC και Allwyn στο πιο Υπεύθυνο Παιχνίδι της χρονιάς για καλό σκοπό
Η ομάδα της Allwyn
Το ποδόσφαιρο αλλιώς: ΜΠΑΜ FC και Allwyn στο πιο Υπεύθυνο Παιχνίδι της χρονιάς για καλό σκοπό
Οι φίλαθλοι συμμετέχουν σε ποδοσφαιρικά challenges
Το ποδόσφαιρο αλλιώς: ΜΠΑΜ FC και Allwyn στο πιο Υπεύθυνο Παιχνίδι της χρονιάς για καλό σκοπό

Στο ημίχρονο, οι φίλαθλοι είχαν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν σε ποδοσφαιρικά challenges και να κερδίσουν συλλεκτικές εμφανίσεις.

Δείτε το βίντεο:
Το ποδόσφαιρο αλλιώς: ΜΠΑΜ FC και Allwyn στο πιο Υπεύθυνο Παιχνίδι της χρονιάς για καλό σκοπό!


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