Νίνο και Ζόζεφιν ανεβαίνουν μαζί στη σκηνή του CT Garden στις 27 Ιουνίου
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Νίνο και Ζόζεφιν ανεβαίνουν μαζί στη σκηνή του CT Garden στις 27 Ιουνίου

Νίνο και Ζόζεφιν ανεβαίνουν μαζί στη σκηνή και βάζουν φωτιά στο καλοκαίρι

Νίνο και Ζόζεφιν ανεβαίνουν μαζί στη σκηνή του CT Garden στις 27 Ιουνίου
Στις 27 Ιουνίου, το CT Garden στο Γαλάτσι μετατρέπεται στο απόλυτο hot spot της πόλης, με δύο από τους πιο εκρηκτικούς καλλιτέχνες να ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μια συναυλία γεμάτη ένταση, ρυθμό και ασταμάτητο παλμό. Με τις μεγαλύτερες επιτυχίες τους, δυναμική παρουσία και απίστευτη ενέργεια, υπόσχονται μια νύχτα που θα σε ξεσηκώσει από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό. Μην το χάσεις — κλείσε τώρα το εισιτήριό σου και ζήσε την εμπειρία από κοντά!

Εισιτήρια: more.com
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