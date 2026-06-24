Όμιλος Interamerican: 14η Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης για το 2025

Δημιουργώντας μακροπρόθεσμη αξία με οδηγό τη βιωσιμότητα για τους ανθρώπους, την κοινωνία, το περιβάλλον και την οικονομία