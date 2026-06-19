H Shell V-Power στηρίζει τους “Flandy”και Κώστα Στεφανή σε μια ξεχωριστή συμμετοχή στο Ράλλυ Ακρόπολις

Η καινοτομία των καυσίμων της Shell συναντά την παράδοση και τη νέα γενιά στον εμβληματικό αγώνα του μηχανοκίνητου αθλητισμού