Η Nikon ανακοινώνει δωρεάν επέκταση εγγύησης πέντε ετών για φακούς NIKKOR με μοντούρα Ζ

Με την αγορά ενός νέου φακού NIKKOR μοντούρας Z αυξάνεται το αίσθημα σιγουριάς, καθώς ο φακός θα καλύπτεται από τυχόν βλάβες που μπορεί να προκύψουν στα πρώτα πέντε χρόνια χρήσης