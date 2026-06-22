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Ένας ανανεωμένος. Καλοκαιρινός. Με καινούργια ελληνικά τραγούδια που παρουσιάζει για πρώτη φορά στο κοινό. Με τα χέρια - φτερά, ανοιχτά, έτοιμος να πετάξει σε πόλεις και νησιά σε όλη την Ελλάδα, σε μια καλοκαιρινή περιοδεία και μια μουσική παράσταση -έκπληξη. Με μια αγκαλιά αγαπημένα ελληνικά τραγούδια - σταθμούς αλλά και διαμάντια του διεθνούς ρεπερτορίου.Με τονκοντά του, έναν νέο ερμηνευτή που ο ίδιος υπέδειξε στο ελληνικό κοινό πέρσι και διακρίθηκε φέτος στην 5η Ακρόαση Νέων Καλλιτεχνών της Μικρής Άρκτου.Με δύο καινούργια τραγούδια ("Μια καλημέρα" και "Χέρια φτερά") που κυκλοφορούν στις 23/6 από τη Μικρή Άρκτο, σε στίχουςκαι μουσικήΜε την υπογραφή τουστην επιμέλεια προγράμματος και την καλλιτεχνική συνάντησή τους μετά από χρόνια, δυναμικά παρούσα.Με καλοκαιρινή διάθεση και χαρά που ενθαρρύνουν την ελπίδα να χτιστούν ξανά οι κοινοί μας μύθοι με τα τραγούδια που θα τους αφηγηθούν.Με ένα Φεγγάρι ερωτευμένο να θυμίζει πως οι μουσικές νύχτες της Ελλάδας μπορούν να παραμένουν μαγικές...Μάριος Φραγκούλης - «Χέρια Φτερά»Συμμετέχει ο Κωνσταντίνος ΓιουρτσίδηςΚαλλιτεχνική επιμέλεια: Παρασκευάς ΚαρασούλοςΤιμές εισιτηρίων: από 20 ευρώ