Τα Ημισκούμπρια επέστρεψαν με ένα sold out reunion στη σκηνή του Release Athens Festival

Η Allwyn χορηγός του Release Athens Festival για 4η διαδοχική χρονιά

Karaoke και αναμνηστικές φωτογραφίες από την Allwyn

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Το VIP μπαλκόνι της Allwyn στην Πλατεία Νερού

Ενημέρωση για το Υπεύθυνο Παιχνίδι από την Allwyn

Release Athens Festival

30 χρόνια μετά την πρώτη τους εμφάνιση και 10 χρόνια μετά την τελευταία, τα Ημισκούμπρια ανέβηκαν ξανά στη σκηνή και χάρισαν στους χιλιάδες θαυμαστές τους μία ακόμα μουσική βραδιά που θα τους μείνει αξέχαστη.Άνθρωποι όλων των ηλικιών, από διαφορετικές γενιές, συγκεντρώθηκαν στην Πλατεία Νερού, στο Release Athens Festival, για να τραγουδήσουν τις ρίμες που έχουν μετατραπεί σε διαχρονικές ατάκες και να αποθεώσουν τη σατιρική πλευρά της μουσικής.Από αυτό το πολυαναμένομενο, sold out live των Ημισκούμπρια δεν θα μπορούσε φυσικά να λείπει η Allwyn, χορηγός του φεστιβάλ για 4η διαδοχική χρονιά, η οποία έκανε την εμπειρία ακόμη πιο ξεχωριστή.Λίγο πριν αρχίσει το show, πολλοί ήταν εκείνοι που έγιναν για λίγο…πρωταγωνιστές τραγουδώντας τα αγαπημένα χιτ των Ημισκούμπρια στο ειδικό karaoke setup της Allwyn, ενώ ακριβώς δίπλα είχαν την ευκαιρία να αποτυπώσουν αυτές τις στιγμές σε φωτογραφίες σε ένα ξεχωριστό photobooth.Μάλιστα, όσοι βρέθηκαν στην Πλατεία Νερού ενημερώθηκαν και για το Υπεύθυνο Παιχνίδι στο ειδικό stand της Allwyn, όπου μπορούσαν να συμμετέχουν και σε ένα γρήγορο κουίζ και να κερδίσουν αναμνηστικά δώρα.