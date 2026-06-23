Τα Ημισκούμπρια επέστρεψαν με ένα sold out reunion στη σκηνή του Release Athens Festival
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Τα Ημισκούμπρια επέστρεψαν με ένα sold out reunion στη σκηνή του Release Athens Festival

Δυναμικό pre-show experience από την Allwyn

Τα Ημισκούμπρια επέστρεψαν με ένα sold out reunion στη σκηνή του Release Athens Festival
30 χρόνια μετά την πρώτη τους εμφάνιση και 10 χρόνια μετά την τελευταία, τα Ημισκούμπρια ανέβηκαν ξανά στη σκηνή και χάρισαν στους χιλιάδες θαυμαστές τους μία ακόμα μουσική βραδιά που θα τους μείνει αξέχαστη.
Τα Ημισκούμπρια επέστρεψαν με ένα sold out reunion στη σκηνή του Release Athens Festival
Η Allwyn χορηγός του Release Athens Festival για 4η διαδοχική χρονιά

Άνθρωποι όλων των ηλικιών, από διαφορετικές γενιές, συγκεντρώθηκαν στην Πλατεία Νερού, στο Release Athens Festival, για να τραγουδήσουν τις ρίμες που έχουν μετατραπεί σε διαχρονικές ατάκες και να αποθεώσουν τη σατιρική πλευρά της μουσικής.

Η Allwyn «ζέστανε» το κοινό πριν τα Ημισκούμπρια

Από αυτό το πολυαναμένομενο, sold out live των Ημισκούμπρια δεν θα μπορούσε φυσικά να λείπει η Allwyn, χορηγός του φεστιβάλ για 4η διαδοχική χρονιά, η οποία έκανε την εμπειρία ακόμη πιο ξεχωριστή.
Τα Ημισκούμπρια επέστρεψαν με ένα sold out reunion στη σκηνή του Release Athens Festival
Karaoke και αναμνηστικές φωτογραφίες από την Allwyn
Τα Ημισκούμπρια επέστρεψαν με ένα sold out reunion στη σκηνή του Release Athens Festival
Τα Ημισκούμπρια επέστρεψαν με ένα sold out reunion στη σκηνή του Release Athens Festival
Τα Ημισκούμπρια επέστρεψαν με ένα sold out reunion στη σκηνή του Release Athens Festival

Λίγο πριν αρχίσει το show, πολλοί ήταν εκείνοι που έγιναν για λίγο…πρωταγωνιστές τραγουδώντας τα αγαπημένα χιτ των Ημισκούμπρια στο ειδικό karaoke setup της Allwyn, ενώ ακριβώς δίπλα είχαν την ευκαιρία να αποτυπώσουν αυτές τις στιγμές σε φωτογραφίες σε ένα ξεχωριστό photobooth.
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Τα Ημισκούμπρια επέστρεψαν με ένα sold out reunion στη σκηνή του Release Athens Festival
Το VIP μπαλκόνι της Allwyn στην Πλατεία Νερού
Τα Ημισκούμπρια επέστρεψαν με ένα sold out reunion στη σκηνή του Release Athens Festival
Τα Ημισκούμπρια επέστρεψαν με ένα sold out reunion στη σκηνή του Release Athens Festival
Ενημέρωση για το Υπεύθυνο Παιχνίδι από την Allwyn
Τα Ημισκούμπρια επέστρεψαν με ένα sold out reunion στη σκηνή του Release Athens Festival

Μάλιστα, όσοι βρέθηκαν στην Πλατεία Νερού ενημερώθηκαν και για το Υπεύθυνο Παιχνίδι στο ειδικό stand της Allwyn, όπου μπορούσαν να συμμετέχουν και σε ένα γρήγορο κουίζ και να κερδίσουν αναμνηστικά δώρα.
Τα Ημισκούμπρια επέστρεψαν με ένα sold out reunion στη σκηνή του Release Athens Festival
Release Athens Festival

Δείτε το βίντεο:

Τα Ημισκούμπρια επέστρεψαν με sold out reunion στο Release Athens. Δυναμική παρουσία από την Allwyn.


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