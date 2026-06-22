Οι φίλαθλοι σε ρόλο πρωταγωνιστή στο νέο επεισόδιο «Τα Σπας» by Pamestoixima.gr (vid.) - Το one touch challenge που αποδείχθηκε απαιτητικό

Η σειρά επεισοδίων «Τα Σπας» του Pamestoixima.gr έδωσε την ευκαιρία στους φιλάθλους να μετατραπούν σε πρωταγωνιστές, δοκιμάζοντας τις ποδοσφαιρικές τους ικανότητες σε ένα απολαυστικό one touch challenge.Πόσο εύκολα μπορούν να κοντρολάρουν την μπάλα με μία μόνο επαφή; Ποιοι έχουν… επαγγελματική τεχνική και ποιοι παλεύουν να κρατήσουν τη μπάλα στον αέρα;21+ ψηφιακό |Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | ΕΟΠΑΕ – ΓΡΑΜΜΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ: 1114| Παίξε Υπεύθυνα