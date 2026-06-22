Οι φίλαθλοι σε ρόλο πρωταγωνιστή στο νέο επεισόδιο «Τα Σπας» by Pamestoixima.gr (vid.) - Το one touch challenge που αποδείχθηκε απαιτητικό
ADVERTORIAL

Οι φίλαθλοι σε ρόλο πρωταγωνιστή στο νέο επεισόδιο «Τα Σπας» by Pamestoixima.gr (vid.) - Το one touch challenge που αποδείχθηκε απαιτητικό

Το Παγκόσμιο Κύπελλο βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και το ενδιαφέρον των φιλάθλων κορυφώνεται, με τα βλέμματα να είναι στραμμένα στα γήπεδα του Μεξικού, των ΗΠΑ και του Καναδά, όπου γράφεται η ιστορία της διοργάνωσης

Οι φίλαθλοι σε ρόλο πρωταγωνιστή στο νέο επεισόδιο «Τα Σπας» by Pamestoixima.gr (vid.) - Το one touch challenge που αποδείχθηκε απαιτητικό
Η σειρά επεισοδίων «Τα Σπας» του Pamestoixima.gr έδωσε την ευκαιρία στους φιλάθλους να μετατραπούν σε πρωταγωνιστές, δοκιμάζοντας τις ποδοσφαιρικές τους ικανότητες σε ένα απολαυστικό one touch challenge.

Πόσο εύκολα μπορούν να κοντρολάρουν την μπάλα με μία μόνο επαφή; Ποιοι έχουν… επαγγελματική τεχνική και ποιοι παλεύουν να κρατήσουν τη μπάλα στον αέρα;

Οι απαντήσεις στο νέο επεισόδιο της σειράς «Τα Σπας» του Pamestoixima.gr:


«Τα Σπας» από το Pamestoixima.gr - Επεισόδιο 5: ONE TOUCH CHALLENGE⚽




21+ ψηφιακό |Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | ΕΟΠΑΕ – ΓΡΑΜΜΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ: 1114| Παίξε Υπεύθυνα
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης