Mediterranean Cosmos και Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος

Μέσα από την τέχνη, τα παιδιά βρίσκουν νέους τρόπους να εκφράζονται, να επικοινωνούν και να ανακαλύπτουν τις δυνατότητές τους. Με στόχο να ενισχύσουν τέτοιες ευκαιρίες για τα παιδιά της πόλης, τοκαι ταΕλλάδος ένωσαν τις δυνάμεις τους και δημιούργησαν το Εικαστικό Εργαστήρι στο Κέντρο Μαθησιακής και Παιδαγωγικής Υποστήριξης Θεσσαλονίκης.Τοτο οποίο υλοποιείται για πρώτη φορά στομε πρωτοβουλία και στήριξη του Mediterranean Cosmos, ολοκλήρωσε με επιτυχία τον πρώτο κύκλο λειτουργίας του, συμβάλλοντας στην ενίσχυση των υπηρεσιών που παρέχονται σε περίπου 130 παιδιά. Μέσα από ένα οργανωμένο πρόγραμμα εικαστικής εκπαίδευσης, τα παιδιά είχαν τη δυνατότητα να έρχονται συστηματικά σε επαφή με τις εικαστικές τέχνες, να πειραματίζονται με διαφορετικές μορφές έκφρασης και να αναπτύσσουν νέες δεξιότητες σε ένα ασφαλές και υποστηρικτικό περιβάλλον. Το πρόγραμμα, υπό την καθοδήγηση ενεργούς καλλιτέχνιδας και διδάσκουσας της Σχολής Καλών Τεχνών Θεσσαλονίκης, πραγματοποιείται σε δύο κύκλους, από τον Ιανουάριο έως τον Ιούνιο και από τον Οκτώβριο έως τον Δεκέμβριο 2026.Κατά τη διάρκεια του πρώτου κύκλου, τα παιδιά είχαν την ευκαιρία να εξερευνήσουν τον κόσμο της τέχνης μέσα από βιωματικές δραστηριότητες και εικαστικές δημιουργίες. Η φαντασία απέκτησε μορφή και κάθε έργο εξελίχθηκε σε μια προσωπική διαδρομή αυτοπεποίθησης και ανακάλυψης, μέσα από την οποία ενισχύθηκαν δεξιότητες και τρόποι επικοινωνίας συναισθημάτων και σκέψεων.Ως ένας από τους μεγαλύτερους προορισμούς αγορών και ψυχαγωγίας στη Βόρεια Ελλάδα, το Mediterranean Cosmos παραμένει βαθιά συνδεδεμένο με την πόλη της Θεσσαλονίκης, στηρίζοντας πρωτοβουλίες που έχουν ουσιαστικό και διαρκές κοινωνικό αποτύπωμα.Τα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος, με περισσότερα από 50 χρόνια προσφοράς, στηρίζουν χιλιάδες παιδιά σε όλη τη χώρα, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις ώστε κάθε παιδί να μεγαλώνει με ασφάλεια, φροντίδα και ίσες ευκαιρίες για το μέλλον.Η ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου του Εικαστικού Εργαστηρίου στο Κέντρο Μαθησιακής και Παιδαγωγικής Υποστήριξης Θεσσαλονίκης, επιβεβαιώνει τη σημασία δράσεων που δίνουν στα παιδιά τον χώρο και τα εφόδια να εκφραστούν, να εξελιχθούν και να πιστέψουν περισσότερο στις δυνατότητές τους. Γιατί πίσω από κάθε παιδική δημιουργία κρύβεται ένα ακόμη βήμα προς την αυτοπεποίθηση και την προσωπική ανάπτυξη.