ΑVIN: Εκπληρώνουμε ευχές παιδιών του Make-A-Wish Ελλάδος, δεκαπλασιάζουμε την προσφορά μας

Η AVIN ενώνει τις δυνάμεις της με τον οργανισμό Make-A-Wish Ελλάδος και καλεί τους πελάτες των πρατηρίων της να προσφέρουν πόντους μέσω της εφαρμογής AVIN Κερδίζω, μετατρέποντας μια απλή καθημερινή κίνηση σε μια πράξη ουσιαστικής προσφοράς