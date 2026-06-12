Όμιλος Επιχειρήσεων Σαρακάκη: Χρυσός Χορηγός στο Chem Expo 2026 στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Η ημερίδα αποτελεί μια πλατφόρμα διαλόγου που φέρνει τη βιομηχανία σε άμεση επαφή με τη νέα γενιά επιστημόνων, έχοντας ως στόχο την πλήρη ενημέρωση των φοιτητών για την ιδιότητα του Χημικού Μηχανικού και την προετοιμασία τους για τις απαιτήσεις της σύγχρονης αγοράς εργασίας. Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για τις προοπτικές εξέλιξης των Χημικών Μηχανικών σε έναν οργανισμό.και απόφοιτος της Σχολής Χημικών Μηχανικών του ΕΜΠ, συμμετείχε ως ομιλητής στη συζήτηση πάνελ με θεματικό άξονακαι τίτλοΚατά την τοποθέτησή του, ο Φίλιππος Μενάγιας τόνισε τη σημασία των Soft Skills και εστίασε στο γεγονός ότι η Gen Z αποτελεί για τον Όμιλο σχεδόν το ένα τέταρτο της ανθρωποδύναμής του.Παράλληλα υπογράμμισε ότι ο οργανισμός επενδύει συστηματικά στη νέα γνώση δημιουργώντας μια μοναδική συμβιωτική σχέση που συνδυάζει την ψηφιακή ταχύτητα των GenZers με την πολυετή εμπειρία και τη στρατηγική σκέψη των παλαιότερων στελεχών.Τα στελέχη της Διεύθυνσης Ανθρωπίνου Δυναμικού παρουσίασαν τις επαγγελματικές ευκαιρίες και τις προοπτικές εξέλιξης που προσφέρει ο Όμιλος. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη χαρτογράφηση των εξειδικευμένων Career Paths που μπορεί να ακολουθήσει ένας Χημικός Μηχανικός εντός του Ομίλου χάρη στην πολυσχιδή δραστηριότητά του.