Όμιλος Επιχειρήσεων Σαρακάκη: Χρυσός Χορηγός στο Chem Expo 2026 στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Όμιλος Επιχειρήσεων Σαρακάκη: Χρυσός Χορηγός στο Chem Expo 2026 στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Ο Όμιλος Επιχειρήσεων Σαρακάκη, πιστοποιημένος ως Great Place to Work®, στο πλαίσιο της στρατηγικής συνεργασίας του με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο μέσω Μνημονίου Συνεργασίας, συμμετείχε ως Χρυσός Χορηγός στην Ημερίδα Chem Expo 2026, που διοργανώθηκε από τον Σύλλογο Νέων Χημικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου στο Συνεδριακό Κέντρο Ελαιώνα
Η ημερίδα αποτελεί μια πλατφόρμα διαλόγου που φέρνει τη βιομηχανία σε άμεση επαφή με τη νέα γενιά επιστημόνων, έχοντας ως στόχο την πλήρη ενημέρωση των φοιτητών για την ιδιότητα του Χημικού Μηχανικού και την προετοιμασία τους για τις απαιτήσεις της σύγχρονης αγοράς εργασίας. Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για τις προοπτικές εξέλιξης των Χημικών Μηχανικών σε έναν οργανισμό.
Ο Φίλιππος Μενάγιας, Public Sector & Environmental Services Business Unit Director του Ομίλου Επιχειρήσεων Σαρακάκη και απόφοιτος της Σχολής Χημικών Μηχανικών του ΕΜΠ, συμμετείχε ως ομιλητής στη συζήτηση πάνελ με θεματικό άξονα «Αλλάζοντας τους κανόνες στη σύγχρονη βιομηχανία» και τίτλο «Γεφυρώνοντας την κουλτούρα της Gen Z με τον σύγχρονο επαγγελματικό κόσμο». Κατά την τοποθέτησή του, ο Φίλιππος Μενάγιας τόνισε τη σημασία των Soft Skills και εστίασε στο γεγονός ότι η Gen Z αποτελεί για τον Όμιλο σχεδόν το ένα τέταρτο της ανθρωποδύναμής του.
Παράλληλα υπογράμμισε ότι ο οργανισμός επενδύει συστηματικά στη νέα γνώση δημιουργώντας μια μοναδική συμβιωτική σχέση που συνδυάζει την ψηφιακή ταχύτητα των GenZers με την πολυετή εμπειρία και τη στρατηγική σκέψη των παλαιότερων στελεχών.
Τα στελέχη της Διεύθυνσης Ανθρωπίνου Δυναμικού παρουσίασαν τις επαγγελματικές ευκαιρίες και τις προοπτικές εξέλιξης που προσφέρει ο Όμιλος. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη χαρτογράφηση των εξειδικευμένων Career Paths που μπορεί να ακολουθήσει ένας Χημικός Μηχανικός εντός του Ομίλου χάρη στην πολυσχιδή δραστηριότητά του.
Ο Φίλιππος Μενάγιας, Public Sector & Environmental Services Business Unit Director του Ομίλου Επιχειρήσεων Σαρακάκη και απόφοιτος της Σχολής Χημικών Μηχανικών του ΕΜΠ, συμμετείχε ως ομιλητής στη συζήτηση πάνελ με θεματικό άξονα «Αλλάζοντας τους κανόνες στη σύγχρονη βιομηχανία» και τίτλο «Γεφυρώνοντας την κουλτούρα της Gen Z με τον σύγχρονο επαγγελματικό κόσμο». Κατά την τοποθέτησή του, ο Φίλιππος Μενάγιας τόνισε τη σημασία των Soft Skills και εστίασε στο γεγονός ότι η Gen Z αποτελεί για τον Όμιλο σχεδόν το ένα τέταρτο της ανθρωποδύναμής του.
Παράλληλα υπογράμμισε ότι ο οργανισμός επενδύει συστηματικά στη νέα γνώση δημιουργώντας μια μοναδική συμβιωτική σχέση που συνδυάζει την ψηφιακή ταχύτητα των GenZers με την πολυετή εμπειρία και τη στρατηγική σκέψη των παλαιότερων στελεχών.
Τα στελέχη της Διεύθυνσης Ανθρωπίνου Δυναμικού παρουσίασαν τις επαγγελματικές ευκαιρίες και τις προοπτικές εξέλιξης που προσφέρει ο Όμιλος. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη χαρτογράφηση των εξειδικευμένων Career Paths που μπορεί να ακολουθήσει ένας Χημικός Μηχανικός εντός του Ομίλου χάρη στην πολυσχιδή δραστηριότητά του.
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