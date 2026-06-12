Η Groupama Ασφαλιστική στη Lyon της Γαλλίας με επιλεγμένους συνεργάτες της

Στο ταξίδι συμμετείχε επίλεκτη ομάδα ασφαλιστικών πρακτόρων/μεσιτών, με δραστηριότητα σε όλους τους ασφαλιστικούς κλάδους, η οποία επιλέχθηκε τόσο με βάση την παραγωγική της πορεία όσο και σύμφωνα με ποιοτικά κριτήρια που συνδέονται με τη συνολική συνεργασία και συμβολή στην υλοποίηση της στρατηγικής της εταιρείας. Την αποστολή συνόδευσαν από την Groupama Ασφαλιστική οι κ.κ. Hassène Feki, CEO, Βαγγέλης Οικονομόπουλος, Chief Commercial Officer, Κάτια Χουρμούζη, Free Network Senior Manager και Νάσος Μπαλάσκας, P&C Underwriting & Claims Director.Η επιλογή της Lyon, μιας πόλης με έντονη πολιτιστική ταυτότητα και ιδιαίτερη σύνδεση με τον Όμιλο Groupama, έδωσε στους συμμετέχοντες την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά έναν από τους σημαντικότερους προορισμούς της Γαλλίας, μέσα από ένα πολυδιάστατο πρόγραμμα που συνδύασε επαγγελματικές συναντήσεις με πολιτιστικές και αθλητικές εμπειρίες.Κατά τη διάρκεια της παραμονής τους, οι συνεργάτες επισκέφθηκαν τα γραφεία του Ομίλου Groupama στη Lyon και συμμετείχαν σε συνάντηση εργασίας με υψηλόβαθμα στελέχη της Διοίκησης του Ομίλου, καθώς και εκπροσώπους του. Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για το όραμα και τη στρατηγική του Ομίλου Groupama, αλλά και για τη κοινωνική του συνεισφορά, με ιδιαίτερη έμφαση στα προγράμματα ESG που υλοποιεί σε διεθνές επίπεδο και στη διαρκή προσήλωσή του στη βιώσιμη ανάπτυξη του κλάδου.Μετά την επίσκεψη στα γραφεία, οι συμμετέχοντες μαζί με στελέχη της Διοίκησης του Ομίλου, βρέθηκαν στοκαι παρακολούθησαν τον αγώνα της Olympique Lyonnais με τη Lens, σε μια εμπειρία που ανέδειξε και τις αξίες του αθλητισμού, οι οποίες συνδέονται διαχρονικά με τον Όμιλο Groupama.Το πρόγραμμα περιλάμβανε, επίσης, ξενάγηση στα ιστορικά σημεία και τα γραφικά σοκάκια της Lyon, επίσκεψη στο μεσαιωνικό χωριό Pérouges, καθώς και ολοήμερη εκδρομή στην περιοχή του Beaujolais με οινογνωσία στο Château de Corcelles.Μέσα από αυτή τη μοναδική εμπειρία, οι συνεργάτες είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά την ταυτότητα, τις αξίες και την κουλτούρα του Ομίλου Groupama, βιώνοντας στην πράξη τη φιλοσοφία που διέπει τη λειτουργία του. Η Groupama Ασφαλιστική παραμένει σταθερά προσηλωμένη στην ενδυνάμωση του δικτύου συνεργατών της, επενδύοντας σε πρωτοβουλίες που ενισχύουν τη συνεργασία, την αμοιβαία εμπιστοσύνη και τη δημιουργία μακροχρόνιων σχέσεων με κοινό όραμα για το μέλλον.