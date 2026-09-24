Εμμονή με τα social media για 1 στους 2 εφήβους στην Ελλάδα – Τα στοιχεία του Ιδρύματος «Σταύρος Νιάρχος»
Εμμονή με τα social media για 1 στους 2 εφήβους στην Ελλάδα – Τα στοιχεία του Ιδρύματος «Σταύρος Νιάρχος»
Η προβληματική χρήση των social media από εφήβους στην Ελλάδα αυξήθηκε σημαντικά μέσα σε 9 χρόνια, ενώ η καθημερινή χρήση του διαδικτύου και η έκθεση σε ακατάλληλο περιεχόμενο παραμένουν υψηλές
Από το 36,1% στο 48% αυξήθηκε μέσα σε εννέα χρόνια το ποσοστό των εφήβων 15 και 16 ετών στην Ελλάδα που εμφανίζουν προβληματική χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Την ίδια ώρα, η καθημερινή χρήση του διαδικτύου από μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αυξήθηκε από 77% το 2019 σε 86% το 2025, ενώ το 61% δηλώνει ότι έχει εκτεθεί σε επιβλαβές ή ακατάλληλο περιεχόμενο, συνήθως τυχαία.
Τα στοιχεία περιλαμβάνονται στη νέα αναφορά «Μεγαλώνοντας στην Ψηφιακή Εποχή», που εκπονήθηκε από την Πρωτοβουλία για την Ψυχική Υγεία Παιδιών & Εφήβων (CAMHI), σε συνεργασία με το Child Mind Institute της Νέας Υόρκης και με την υποστήριξη του Ιδρύματος «Σταύρος Νιάρχος». Η μελέτη επιχειρεί να αποτυπώσει τις επιπτώσεις της ψηφιακής ζωής στην ψυχική υγεία των εφήβων, συνδυάζοντας διεθνή επιστημονικά δεδομένα με στοιχεία από την Ελλάδα και τις απόψεις των ίδιων των νέων.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Τα στοιχεία περιλαμβάνονται στη νέα αναφορά «Μεγαλώνοντας στην Ψηφιακή Εποχή», που εκπονήθηκε από την Πρωτοβουλία για την Ψυχική Υγεία Παιδιών & Εφήβων (CAMHI), σε συνεργασία με το Child Mind Institute της Νέας Υόρκης και με την υποστήριξη του Ιδρύματος «Σταύρος Νιάρχος». Η μελέτη επιχειρεί να αποτυπώσει τις επιπτώσεις της ψηφιακής ζωής στην ψυχική υγεία των εφήβων, συνδυάζοντας διεθνή επιστημονικά δεδομένα με στοιχεία από την Ελλάδα και τις απόψεις των ίδιων των νέων.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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