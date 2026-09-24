Εμμονή με τα social media για 1 στους 2 εφήβους στην Ελλάδα – Τα στοιχεία του Ιδρύματος «Σταύρος Νιάρχος»
YGEIAMOU.GR
Social Media Έφηβοι Ψυχική Υγεία

Εμμονή με τα social media για 1 στους 2 εφήβους στην Ελλάδα – Τα στοιχεία του Ιδρύματος «Σταύρος Νιάρχος»

Η προβληματική χρήση των social media από εφήβους στην Ελλάδα αυξήθηκε σημαντικά μέσα σε 9 χρόνια, ενώ η καθημερινή χρήση του διαδικτύου και η έκθεση σε ακατάλληλο περιεχόμενο παραμένουν υψηλές

Εμμονή με τα social media για 1 στους 2 εφήβους στην Ελλάδα – Τα στοιχεία του Ιδρύματος «Σταύρος Νιάρχος»
Μαρία - Νίκη Γεωργαντά
Από το 36,1% στο 48% αυξήθηκε μέσα σε εννέα χρόνια το ποσοστό των εφήβων 15 και 16 ετών στην Ελλάδα που εμφανίζουν προβληματική χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Την ίδια ώρα, η καθημερινή χρήση του διαδικτύου από μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αυξήθηκε από 77% το 2019 σε 86% το 2025, ενώ το 61% δηλώνει ότι έχει εκτεθεί σε επιβλαβές ή ακατάλληλο περιεχόμενο, συνήθως τυχαία.

Τα στοιχεία περιλαμβάνονται στη νέα αναφορά «Μεγαλώνοντας στην Ψηφιακή Εποχή», που εκπονήθηκε από την Πρωτοβουλία για την Ψυχική Υγεία Παιδιών & Εφήβων (CAMHI), σε συνεργασία με το Child Mind Institute της Νέας Υόρκης και με την υποστήριξη του Ιδρύματος «Σταύρος Νιάρχος». Η μελέτη επιχειρεί να αποτυπώσει τις επιπτώσεις της ψηφιακής ζωής στην ψυχική υγεία των εφήβων, συνδυάζοντας διεθνή επιστημονικά δεδομένα με στοιχεία από την Ελλάδα και τις απόψεις των ίδιων των νέων.

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Μαρία - Νίκη Γεωργαντά
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