Εμμονή με τα social media για 1 στους 2 εφήβους στην Ελλάδα – Τα στοιχεία του Ιδρύματος «Σταύρος Νιάρχος»

Η προβληματική χρήση των social media από εφήβους στην Ελλάδα αυξήθηκε σημαντικά μέσα σε 9 χρόνια, ενώ η καθημερινή χρήση του διαδικτύου και η έκθεση σε ακατάλληλο περιεχόμενο παραμένουν υψηλές