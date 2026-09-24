Καρκίνος παγκρέατος: Νέοι θεραπευτικοί δρόμοι για μία από τις πιο επιθετικές μορφές καρκίνου

Ένας νέος αναστολέας του RAS φέρνει στο προσκήνιο τη δυνατότητα αντιμετώπισης ενός βασικού μηχανισμού ανάπτυξης του όγκου, ενώ παράλληλα δοκιμάζονται άλλοι θεραπευτικοί συνδυασμοί - Οι ειδικοί του ΕΚΠΑ εξηγούν