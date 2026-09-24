Πιο τρυφεροί σύντροφοι οι μπαμπάδες με κόρες; Τι αποκαλύπτει νέα μελέτη

Μπορεί μια κόρη να επηρεάσει όχι μόνο τον τρόπο που ένας άνδρας γίνεται πατέρας, αλλά και τον τρόπο που λειτουργεί ως σύντροφος; Νέα μελέτη αποκαλύπτει μια ενδιαφέρουσα σύνδεση