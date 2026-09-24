Πιο τρυφεροί σύντροφοι οι μπαμπάδες με κόρες; Τι αποκαλύπτει νέα μελέτη
Πιο τρυφεροί σύντροφοι οι μπαμπάδες με κόρες; Τι αποκαλύπτει νέα μελέτη
Μπορεί μια κόρη να επηρεάσει όχι μόνο τον τρόπο που ένας άνδρας γίνεται πατέρας, αλλά και τον τρόπο που λειτουργεί ως σύντροφος; Νέα μελέτη αποκαλύπτει μια ενδιαφέρουσα σύνδεση
Η απόκτηση ενός παιδιού μπορεί να δοκιμάσει τις ισορροπίες ενός ζευγαριού. Παρ’ όλα αυτά, η σχέση μεταξύ των συντρόφων φαίνεται να δοκιμάζεται διαφορετικά ανάλογα με το φύλο του παιδιού. Νέα έρευνα του Πανεπιστημίου Rutgers δείχνει ότι οι πατέρες κοριτσιών εμφανίζουν μεγαλύτερη αφοσίωση, εμπιστοσύνη και οικειότητα προς τη μητέρα του παιδιού, σε σύγκριση με τους πατέρες αγοριών.
Η μελέτη, που δημοσιεύθηκε στο Personality and Individual Differences, εξέτασε σχεδόν 1.700 γονείς στις ΗΠΑ. Τα αποτελέσματα υποδηλώνουν ότι η απόκτηση μιας κόρης μπορεί να επηρεάζει τη στάση των ανδρών απέναντι στη σχέση τους, χωρίς ωστόσο οι ερευνητές να γνωρίζουν ακόμη ακριβώς γιατί.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Η μελέτη, που δημοσιεύθηκε στο Personality and Individual Differences, εξέτασε σχεδόν 1.700 γονείς στις ΗΠΑ. Τα αποτελέσματα υποδηλώνουν ότι η απόκτηση μιας κόρης μπορεί να επηρεάζει τη στάση των ανδρών απέναντι στη σχέση τους, χωρίς ωστόσο οι ερευνητές να γνωρίζουν ακόμη ακριβώς γιατί.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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