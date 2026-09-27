7 ασυνήθιστες διαδρομές που οδηγούν πιο κοντά στην ευτυχία – Γιατί το μονοπάτι δεν είναι ένα
7 ασυνήθιστες διαδρομές που οδηγούν πιο κοντά στην ευτυχία – Γιατί το μονοπάτι δεν είναι ένα
Υπάρχει τελικά συνταγή για να είμαστε ευτυχισμένοι; Δύο καθηγητές αναζήτησαν την απάντηση σε ένα μάλλον απροσδόκητο μέρος και ανακάλυψαν ότι η ευτυχία μπορεί να κρύβεται στα πιο απροσδόκητα μέρη, ακόμα και σε μικρές δόσεις... ανοησίας
Πού θα αναζητούσατε το μυστικό της ευτυχίας; Σε ένα εργαστήριο ψυχολογίας; Σε μια πολυετή μελέτη χιλιάδων ανθρώπων; Ή μήπως σε ένα Παγκόσμιο Πρωτάθλημα… μπούμερανγκ;
Οι Tara Ceranic Salinas, Ph.D., καθηγήτρια επιχειρηματικής ηθικής και πρόεδρος του Τμήματος Management στο Knauss School of Business του University of San Diego, και Ed Love, Ph.D., καθηγητής Marketing και πρόεδρος Τμήματος στο Western Washington University, επέλεξαν την τρίτη, σαφώς πιο ασυνήθιστη διαδρομή. Αφορμή στάθηκε η συμμετοχή του Ed Love στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Μπούμερανγκ, όπου βρέθηκε ανάμεσα σε κορυφαίους αθλητές από 11 χώρες, ηλικίας από 13 έως 70 ετών.
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Οι Tara Ceranic Salinas, Ph.D., καθηγήτρια επιχειρηματικής ηθικής και πρόεδρος του Τμήματος Management στο Knauss School of Business του University of San Diego, και Ed Love, Ph.D., καθηγητής Marketing και πρόεδρος Τμήματος στο Western Washington University, επέλεξαν την τρίτη, σαφώς πιο ασυνήθιστη διαδρομή. Αφορμή στάθηκε η συμμετοχή του Ed Love στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Μπούμερανγκ, όπου βρέθηκε ανάμεσα σε κορυφαίους αθλητές από 11 χώρες, ηλικίας από 13 έως 70 ετών.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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