7 ασυνήθιστες διαδρομές που οδηγούν πιο κοντά στην ευτυχία – Γιατί το μονοπάτι δεν είναι ένα

Υπάρχει τελικά συνταγή για να είμαστε ευτυχισμένοι; Δύο καθηγητές αναζήτησαν την απάντηση σε ένα μάλλον απροσδόκητο μέρος και ανακάλυψαν ότι η ευτυχία μπορεί να κρύβεται στα πιο απροσδόκητα μέρη, ακόμα και σε μικρές δόσεις... ανοησίας