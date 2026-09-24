ΚΟΜΥ: Εξυπηρέτησαν πάνω από 70.000 πολίτες σε ακριτικές περιοχές και νησιά
ΚΟΜΥ: Εξυπηρέτησαν πάνω από 70.000 πολίτες σε ακριτικές περιοχές και νησιά
Οι Κινητές Ομάδες Υγείας παρέχουν δωρεάν ιατρικές υπηρεσίες και κατ’ οίκον φροντίδα σε απομακρυσμένες περιοχές και ευάλωτο πληθυσμό, έχοντας εξετάσει πάνω από 70.000 πολίτες
Δωρεάν ιατρικές επισκέψεις και εξετάσεις σε κάθε γωνιά της Ελλάδας πραγματοποιούν οι Κινητές Ομάδες Υγείας (ΚΟΜΥ), βοηθώντας ανθρώπους που δεν έχουν τη δυνατότητα να μεταβούν σε δομές υγείας, δεν γνωρίζουν πού να απευθυνθούν ή είναι σε πολύ απομακρυσμένες περιοχές, αποκομμένοι υγειονομικά.
Στο πλαίσιο των δράσεων των ΚΟΜΥ, από την έναρξη του προγράμματος έως και τον Αύγουστο 2026, έχουν εξετασθεί συνολικά πάνω από 70.000 πολίτες πανελλαδικά, εκ των οποίων 15.114 δέχθηκαν κατ’ οίκον υγειονομική φροντίδα, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή του το ygeiamou.gr.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Στο πλαίσιο των δράσεων των ΚΟΜΥ, από την έναρξη του προγράμματος έως και τον Αύγουστο 2026, έχουν εξετασθεί συνολικά πάνω από 70.000 πολίτες πανελλαδικά, εκ των οποίων 15.114 δέχθηκαν κατ’ οίκον υγειονομική φροντίδα, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή του το ygeiamou.gr.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα