ΚΟΜΥ: Εξυπηρέτησαν πάνω από 70.000 πολίτες σε ακριτικές περιοχές και νησιά

Οι Κινητές Ομάδες Υγείας παρέχουν δωρεάν ιατρικές υπηρεσίες και κατ’ οίκον φροντίδα σε απομακρυσμένες περιοχές και ευάλωτο πληθυσμό, έχοντας εξετάσει πάνω από 70.000 πολίτες