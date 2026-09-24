Φαρμακευτική κάνναβη: Ποιοι ασθενείς μπορούν να τη λάβουν στην Ελλάδα

Η πρόσβαση των Ελλήνων ασθενών στη φαρμακευτική κάνναβη διευρύνεται, ενώ η διεθνής εμπειρία αναδεικνύει την ανάγκη για σαφείς ενδείξεις, κατάλληλη επιλογή ασθενών και στενή ιατρική παρακολούθηση