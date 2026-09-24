Φαρμακευτική κάνναβη: Ποιοι ασθενείς μπορούν να τη λάβουν στην Ελλάδα
Φαρμακευτική κάνναβη: Ποιοι ασθενείς μπορούν να τη λάβουν στην Ελλάδα
Η πρόσβαση των Ελλήνων ασθενών στη φαρμακευτική κάνναβη διευρύνεται, ενώ η διεθνής εμπειρία αναδεικνύει την ανάγκη για σαφείς ενδείξεις, κατάλληλη επιλογή ασθενών και στενή ιατρική παρακολούθηση
*Γράφει η κυρία Ιωάννα Σιαφάκα, Ομότιμη Καθηγήτρια Αναισθησιολογίας – Θεραπείας Πόνου, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ
Η φαρμακευτική κάνναβη έχει πλέον περάσει από τη θεσμοθέτηση της πρόσβασης στην ένταξη στη θεραπεία των ασθενών και στην Ελλάδα. Μετά την έναρξη της συνταγογράφησης το 2024 και τη σταδιακή διεύρυνση των διαθέσιμων θεραπευτικών επιλογών, το επόμενο ζητούμενο για τη χώρα είναι η ουσιαστική ενσωμάτωσή της στην κλινική πρακτική, με σαφείς ενδείξεις, κατάλληλη επιλογή ασθενών και συστηματική παρακολούθηση.
Η συγκυρία αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς η Ελλάδα κάνει αυτά τα βήματα σε μια περίοδο κατά την οποία η φαρμακευτική κάνναβη αναπτύσσεται σημαντικά σε αρκετές ευρωπαϊκές αγορές και αντιμετωπίζεται ολοένα και περισσότερο ως ένα οργανωμένο και αυστηρά ρυθμιζόμενο θεραπευτικό πεδίο.
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Η φαρμακευτική κάνναβη έχει πλέον περάσει από τη θεσμοθέτηση της πρόσβασης στην ένταξη στη θεραπεία των ασθενών και στην Ελλάδα. Μετά την έναρξη της συνταγογράφησης το 2024 και τη σταδιακή διεύρυνση των διαθέσιμων θεραπευτικών επιλογών, το επόμενο ζητούμενο για τη χώρα είναι η ουσιαστική ενσωμάτωσή της στην κλινική πρακτική, με σαφείς ενδείξεις, κατάλληλη επιλογή ασθενών και συστηματική παρακολούθηση.
Η συγκυρία αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς η Ελλάδα κάνει αυτά τα βήματα σε μια περίοδο κατά την οποία η φαρμακευτική κάνναβη αναπτύσσεται σημαντικά σε αρκετές ευρωπαϊκές αγορές και αντιμετωπίζεται ολοένα και περισσότερο ως ένα οργανωμένο και αυστηρά ρυθμιζόμενο θεραπευτικό πεδίο.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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