Καρδιακή ανακοπή: 4 βήματα που σώζουν ζωές – Η σημασία της ΚΑΡΠΑ

Η ΚΑΡΠΑ αποτελεί μια γνώση που μπορεί να σώσει ζωές και είναι απαραίτητο να καταστεί προσβάσιμη και υποχρεωτική για όσο το δυνατόν περισσότερους Έλληνες πολίτες, λέει στο vidcast του ygeiamou.gr o κ. Ηλίας Ανδριανάκης, Διευθυντής ΜΕΘ, Νοσοκομείο ΥΓΕΙΑ