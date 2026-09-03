«Στο μυαλό μου ισοδυναμεί με την απόλυτη ελευθερία» – Η νεαρή γιατρός στο φαράγγι της Σαμαριάς μιλά στο ygeiamou

Η ημέρα τηςξεκινά πολύ νωρίς – αλλά και πολύ διαφορετικά απ’ ότι των περισσότερων ανθρώπων. Γιατί, μέσα στο φαράγγι της Σαμαριάς, οι ήχοι που ακούει κανείς δεν είναι ο γνώριμος θόρυβος μιας πόλης που αρχίζει σιγά σιγά να κινείται, ούτε οι ρυθμοί μιας συνηθισμένης εργάσιμης ημέρας – υπάρχει μόνοΗ ζωή εδώ απέχει πολύ από εκείνη που θα περίμενε κανείς ακούγοντας τη λέξη «ιατρείο». Αυτό ήταν εξαρχής ένα από τα πράγματα που την τράβηξαν να κάνει την αίτηση για τη θέση του γιατρού της Σαμαριάς. Δεν είναι από την Κρήτη, αλλά τρέφει ιδιαίτερη αγάπη για το νησί και τη φύση. Όταν λοιπόν είδε την αγγελία, δεν είδε απλώς μια δουλειά – αλλά μια πρόκληση. «Θεώρησα ότι θα μου ταιριάξει, λόγω του ότι περιλαμβάνει την πεζοπορία και είναι μέσα στη φύση», λέει. «Το είδα σαν μία πολύ ξεχωριστή εμπειρία. Είναι ένα δώρο που απλώς το κάνω και σαν δουλειά».Διαβάστε περισσότερα στο