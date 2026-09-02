Είναι καλό ή κακό το άγχος πριν χτυπήσει το πρώτο κουδούνι του σχολείου; Μία καθηγήτρια ψυχολογίας εξηγεί
Είναι καλό ή κακό το άγχος πριν χτυπήσει το πρώτο κουδούνι του σχολείου; Μία καθηγήτρια ψυχολογίας εξηγεί
Από τους βαθμούς και τις εξετάσεις έως τη διαρκή ανάγκη για παραγωγικότητα, η μάθηση μπορεί να χάσει τη χαρά της και να μετατραπεί σε μόνιμη πηγή στρες
Το άγχος πριν από την πρώτη μέρα του σχολείου είναι φυσιολογικό. Μπορεί να βοηθήσει ένα παιδί να προετοιμαστεί ψυχολογικά για κάτι καινούργιο. Όταν όμως γίνεται μόνιμο στοιχείο της σχολικής ζωής, δεν τελειώνει με το κουδούνι ούτε με την τελευταία εξέταση. Μπορεί να εγκατασταθεί στον οργανισμό ως «κανονική» κατάσταση και να ακολουθεί τους μαθητές πολύ μετά την αποφοίτηση.
Η Δρ. Erin Clabough, καθηγήτρια Ψυχολογίας στο Πανεπιστήμιο της Βιρτζίνια, υποστηρίζει ότι ο τρόπος με τον οποίο εκπαιδεύονται τα παιδιά – με έμφαση στην επίδοση, τους βαθμούς και τη συνεχή αξιολόγηση – συχνά υπονομεύει την περιέργεια και την ευημερία τους. Το αποτέλεσμα, όπως σημειώνει στο The Conversation, είναι μια γενιά νέων ενηλίκων που φτάνει στο πανεπιστήμιο… ήδη εξαντλημένη.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Η Δρ. Erin Clabough, καθηγήτρια Ψυχολογίας στο Πανεπιστήμιο της Βιρτζίνια, υποστηρίζει ότι ο τρόπος με τον οποίο εκπαιδεύονται τα παιδιά – με έμφαση στην επίδοση, τους βαθμούς και τη συνεχή αξιολόγηση – συχνά υπονομεύει την περιέργεια και την ευημερία τους. Το αποτέλεσμα, όπως σημειώνει στο The Conversation, είναι μια γενιά νέων ενηλίκων που φτάνει στο πανεπιστήμιο… ήδη εξαντλημένη.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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