Τελικά, η μακροζωία είναι κληρονομική; Ίσως ναι, δείχνει νεότερη μελέτη

Νέα έρευνα αποτυπώνει πως τα παιδιά των αιωνόβιων είχαν χαμηλότερο κίνδυνο θανάτου, καρδιαγγειακής νόσου και υπέρτασης - Αρκεί, όμως, μόνο το ιστορικό;