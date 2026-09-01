Τελικά, η μακροζωία είναι κληρονομική; Ίσως ναι, δείχνει νεότερη μελέτη
Τελικά, η μακροζωία είναι κληρονομική; Ίσως ναι, δείχνει νεότερη μελέτη
Νέα έρευνα αποτυπώνει πως τα παιδιά των αιωνόβιων είχαν χαμηλότερο κίνδυνο θανάτου, καρδιαγγειακής νόσου και υπέρτασης - Αρκεί, όμως, μόνο το ιστορικό;
Οι άνθρωποι που φτάνουν τα 100 χρόνια δεν ζουν απλώς περισσότερο. Συχνά φαίνεται σαν να «καθυστερούν» και την εμφάνιση ασθενειών που συνδέονται με τη γήρανση. Το ερώτημα είναι αν αυτό το πλεονέκτημα «περνά» και στην επόμενη γενιά.
Νέα μελέτη που δημοσιεύθηκε στο JAMA Network Open δείχνει ότι οι ενήλικες με τουλάχιστον έναν γονέα που έζησε έως τα 100 είχαν χαμηλότερο κίνδυνο θανάτου, καρδιαγγειακής νόσου και υπέρτασης σε σχέση με άτομα των οποίων οι γονείς είχαν μικρότερη διάρκεια ζωής.
Η έρευνα βασίστηκε σε τρεις μεγάλες μακροχρόνιες βάσεις δεδομένων: τη LonGenity στην περιοχή της Νέας Υόρκης, τη New England Centenarian Study στις ΗΠΑ και την UK Biobank στο Ηνωμένο Βασίλειο. Συνολικά, αναλύθηκαν δεδομένα από 4.030 απογόνους αιωνόβιων και άτομα ελέγχου.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Νέα μελέτη που δημοσιεύθηκε στο JAMA Network Open δείχνει ότι οι ενήλικες με τουλάχιστον έναν γονέα που έζησε έως τα 100 είχαν χαμηλότερο κίνδυνο θανάτου, καρδιαγγειακής νόσου και υπέρτασης σε σχέση με άτομα των οποίων οι γονείς είχαν μικρότερη διάρκεια ζωής.
Η έρευνα βασίστηκε σε τρεις μεγάλες μακροχρόνιες βάσεις δεδομένων: τη LonGenity στην περιοχή της Νέας Υόρκης, τη New England Centenarian Study στις ΗΠΑ και την UK Biobank στο Ηνωμένο Βασίλειο. Συνολικά, αναλύθηκαν δεδομένα από 4.030 απογόνους αιωνόβιων και άτομα ελέγχου.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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