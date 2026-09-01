Σχιζοφρένεια: Θεραπεία με VR βοήθησε 53χρονη ασθενή να «σιωπήσει» τις φωνές που άκουγε για χρόνια – Δείτε βίντεο
YGEIAMOU.GR
Σχιζοφρένεια Ψυχικές διαταραχές

Σχιζοφρένεια: Θεραπεία με VR βοήθησε 53χρονη ασθενή να «σιωπήσει» τις φωνές που άκουγε για χρόνια – Δείτε βίντεο

Η πειραματική μέθοδος φέρνει τους ασθενείς «πρόσωπο με πρόσωπο» τη φωνή που ακούν, ώστε να ανακτήσουν την αίσθηση ελέγχου - Η Vibeke Andersen απαλλάχθηκε από αυτήν μετά από 27 χρόνια

Σχιζοφρένεια: Θεραπεία με VR βοήθησε 53χρονη ασθενή να «σιωπήσει» τις φωνές που άκουγε για χρόνια – Δείτε βίντεο
Σαβίνα Αποστολοπούλου
Για 27 χρόνια, η Vibeke Andersen ζούσε με φωνές που της έλεγαν ότι δεν αξίζει, ότι κανείς δεν νοιάζεται για εκείνη, ότι δεν μπορεί να αγαπηθεί. Η 53χρονη, που είχε διαγνωστεί με παρανοϊκή σχιζοφρένεια, αναγκαζόταν να επισκέπτεται για χρόνια ψυχιατρικά νοσοκομεία, καθώς οι ακουστικές ψευδαισθήσεις επηρέαζαν την καθημερινότητα, τη συμπεριφορά και την αίσθηση του εαυτού της.

Το 2020 τής προτάθηκε μια πειραματική θεραπεία που έμοιαζε, αρχικά, παράδοξη: αντί να αποφεύγει τη φωνή, θα την αντιμετώπιζε πρόσωπο με πρόσωπο – μέσα στην εικονική πραγματικότητα (VR).

Ένα άβαταρ για τη «φωνή»

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Σαβίνα Αποστολοπούλου
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