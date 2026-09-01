Σχιζοφρένεια: Θεραπεία με VR βοήθησε 53χρονη ασθενή να «σιωπήσει» τις φωνές που άκουγε για χρόνια – Δείτε βίντεο

Η πειραματική μέθοδος φέρνει τους ασθενείς «πρόσωπο με πρόσωπο» τη φωνή που ακούν, ώστε να ανακτήσουν την αίσθηση ελέγχου - Η Vibeke Andersen απαλλάχθηκε από αυτήν μετά από 27 χρόνια