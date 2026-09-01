Ζευγάρια: Το «ουάου» δυναμώνει τη σχέση – Γιατί οι κοινές στιγμές θαυμασμού σάς φέρνουν πιο κοντά
Ζευγάρια: Το «ουάου» δυναμώνει τη σχέση – Γιατί οι κοινές στιγμές θαυμασμού σάς φέρνουν πιο κοντά
Ένα ηλιοβασίλεμα, ένα τραγούδι, μια βόλτα στη φύση ή κάτι καινούργιο που ανακαλύπτουν μαζί - Η αίσθηση δέους και θαυμασμού που μοιράζονται δύο σύντροφοι συνδέεται με μεγαλύτερη ικανοποίηση, εγγύτητα και αίσθηση κοινού νοήματος στη σχέση τους
Ένα εντυπωσιακό ηλιοβασίλεμα που σας κάνει να σταματήσετε την κουβέντα. Ένα τραγούδι που ακούτε μαζί και σας συγκινεί. Η θέα από ένα σημείο που επισκέπτεστε για πρώτη φορά ή ακόμη και μια στιγμή που σας κάνει και τους δύο να πείτε αυθόρμητα «ουάου». Αυτές οι μικρές ή μεγαλύτερες εμπειρίες κοινού θαυμασμού ίσως προσφέρουν σε ένα ζευγάρι κάτι περισσότερο από μια όμορφη ανάμνηση.
Νέα έρευνα που δημοσιεύθηκε στο The Journal of Positive Psychology συνδέει το δέος που βιώνουν μαζί οι σύντροφοι με μεγαλύτερη ικανοποίηση από τη σχέση, βαθύτερη σύνδεση και εντονότερη αίσθηση ότι οι δύο σύντροφοι εξελίσσονται μαζί και μοιράζονται κοινό νόημα.
Το συναίσθημα που μας κάνει να ξεχνάμε λίγο τον εαυτό μας
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Νέα έρευνα που δημοσιεύθηκε στο The Journal of Positive Psychology συνδέει το δέος που βιώνουν μαζί οι σύντροφοι με μεγαλύτερη ικανοποίηση από τη σχέση, βαθύτερη σύνδεση και εντονότερη αίσθηση ότι οι δύο σύντροφοι εξελίσσονται μαζί και μοιράζονται κοινό νόημα.
Το συναίσθημα που μας κάνει να ξεχνάμε λίγο τον εαυτό μας
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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