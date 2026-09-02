Καρκίνος ορθού: Νέα θεραπευτική στρατηγική μειώνει τον κίνδυνο υποτροπής και παρατείνει την επιβίωση

Νέα μελέτη δείχνει ότι η ολοκλήρωση χημειοθεραπείας και ακτινοθεραπείας πριν την επέμβαση μπορεί να προσφέρει καλύτερο έλεγχο της νόσου σε ασθενείς υψηλού κινδύνου - Οι ειδικοί του ΕΚΠΑ εξηγούν