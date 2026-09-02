Καρκίνος ορθού: Νέα θεραπευτική στρατηγική μειώνει τον κίνδυνο υποτροπής και παρατείνει την επιβίωση
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Καρκίνος Ορθού Ακτινοθεραπεία

Καρκίνος ορθού: Νέα θεραπευτική στρατηγική μειώνει τον κίνδυνο υποτροπής και παρατείνει την επιβίωση

Νέα μελέτη δείχνει ότι η ολοκλήρωση χημειοθεραπείας και ακτινοθεραπείας πριν την επέμβαση μπορεί να προσφέρει καλύτερο έλεγχο της νόσου σε ασθενείς υψηλού κινδύνου - Οι ειδικοί του ΕΚΠΑ εξηγούν

Καρκίνος ορθού: Νέα θεραπευτική στρατηγική μειώνει τον κίνδυνο υποτροπής και παρατείνει την επιβίωση
ygeiamou.gr team
Ο καρκίνος του ορθού αποτελεί μία από τις σημαντικότερες θεραπευτικές προκλήσεις, καθώς η βέλτιστη αντιμετώπισή του απαιτεί συνδυασμό συστηματικής θεραπείας, ακτινοθεραπείας και χειρουργικής εξαίρεσης.

Ιδιαίτερα στους ασθενείς με τοπικά προχωρημένη νόσο υψηλού κινδύνου, η πιθανότητα ανάπτυξης απομακρυσμένων μεταστάσεων παραμένει σημαντική, ακόμη και όταν επιτυγχάνεται αποτελεσματικός τοπικός έλεγχος. Τα τελευταία χρόνια, η θεραπευτική στρατηγική μετατοπίζεται προς την ολική νεοεπικουρική θεραπεία (Total Neoadjuvant Therapy – TNT), κατά την οποία η συστηματική χημειοθεραπεία και η ακτινοθεραπεία ολοκληρώνονται πριν από τη χειρουργική επέμβαση.

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ygeiamou.gr team
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