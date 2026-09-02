Ανθεκτικά κουνούπια «νικούν» τα εντομοκτόνα – Τι σημαίνει αυτό για την Ελλάδα και τον ιό του Δυτικού Νείλου
YGEIAMOU.GR
Ιός Δυτικού Νείλου Εντομοκτόνα Κουνούπια

Ανθεκτικά κουνούπια «νικούν» τα εντομοκτόνα – Τι σημαίνει αυτό για την Ελλάδα και τον ιό του Δυτικού Νείλου

Νέα ελληνική μελέτη δείχνει πώς διαφορετικοί γενετικοί μηχανισμοί συνεργάζονται και εκτοξεύουν την ανθεκτικότητα των κουνουπιών – Περισσότερο από το 80% του παγκόσμιου πληθυσμού ζει σε περιοχές όπου υπάρχει κίνδυνος από νοσήματα που μεταδίδουν

Ανθεκτικά κουνούπια «νικούν» τα εντομοκτόνα – Τι σημαίνει αυτό για την Ελλάδα και τον ιό του Δυτικού Νείλου
Κλέλια Γιαρίμογλου
Έναν ολοένα δυσκολότερο αντίπαλο φαίνεται ότι έχουν απέναντί τους οι επιστήμονες στη μάχη κατά των νοσημάτων που μεταδίδονται από κουνούπια. Νέα ελληνική έρευνα αποκαλύπτει πώς τα έντομα μπορούν να αναπτύσσουν εξαιρετικά υψηλή ανθεκτικότητα στα εντομοκτόνα: Διαφορετικοί γενετικοί μηχανισμοί άμυνας μπορούν να συνεργάζονται και να αλληλοενισχύονται, επιτρέποντας σε ορισμένες περιπτώσεις στα κουνούπια να εξουδετερώνουν τη δράση των εντομοκτόνων.

Το πρόβλημα έχει παγκόσμιες διαστάσεις. Περισσότερο από το 80% του παγκόσμιου πληθυσμού ζει σε περιοχές όπου υπάρχει κίνδυνος από νοσήματα που μεταδίδονται από κουνούπια, όπως η ελονοσία, ο δάγκειος πυρετός και ο ιός του Δυτικού Νείλου. Η Ευρώπη δεν αποτελεί εξαίρεση, ενώ η Ελλάδα αντιμετωπίζει φέτος σημαντική έξαρση του ιού του Δυτικού Νείλου.

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Κλέλια Γιαρίμογλου
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