Ανθεκτικά κουνούπια «νικούν» τα εντομοκτόνα – Τι σημαίνει αυτό για την Ελλάδα και τον ιό του Δυτικού Νείλου

Νέα ελληνική μελέτη δείχνει πώς διαφορετικοί γενετικοί μηχανισμοί συνεργάζονται και εκτοξεύουν την ανθεκτικότητα των κουνουπιών – Περισσότερο από το 80% του παγκόσμιου πληθυσμού ζει σε περιοχές όπου υπάρχει κίνδυνος από νοσήματα που μεταδίδουν