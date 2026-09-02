Τα social media απλώνουν τα δίχτυα τους στην πιο ευάλωτη ομάδα – Γιατί δεν φταίει το παιδί που δεν αφήνει το κινητό
Τα social media απλώνουν τα δίχτυα τους στην πιο ευάλωτη ομάδα – Γιατί δεν φταίει το παιδί που δεν αφήνει το κινητό
Ο εγκέφαλος των παιδιών και των εφήβων αναπτύσσεται ακόμη, γεγονός που τα κάνει πιο ευαίσθητα σε ειδοποιήσεις, likes και ατελείωτο scrolling. Τι σημαίνει αυτό και πότε η χρήση γίνεται πραγματικά πρόβλημα; Η ψυχολόγος - ψυχοθεραπεύτρια Λίζα Βάρβογλη εξηγεί
«Άσ’ το κάτω το ρημάδι!» και «Κλείστο επιτέλους!» είναι φράσεις που ακούγονται καθημερινά σε οικογένειες με παιδιά 3-18 ετών. Γονείς και εκπαιδευτικοί κατηγορούν τα παιδιά για την υπερβολική χρήση social media, πιστεύοντας αυτά δεν ακούν. Οι γονείς υψώνουν φωνή, τσακώνονται, απειλούν, βάζουν τιμωρία και, τελικά, χαλάει η σχέση με το παιδί. Το πρόβλημα δεν είναι το παιδί, αλλά η ειδικά σχεδιασμένη τεχνολογία που διεκδικεί και κλέβει την προσοχή του. Και αυτό ακριβώς βρίσκεται σήμερα στο επίκεντρο μιας τεράστιας συζήτησης στις ΗΠΑ.
Η δίκη της Meta και η κατηγορία του «εθιστικού σχεδιασμού»
Στη μεγάλη δικαστική υπόθεση εναντίον της Meta, πολιτείες των ΗΠΑ κατηγόρησαν την εταιρεία πίσω από το Instagram και το Facebook ότι σχεδίασε χαρακτηριστικά των πλατφορμών της με τρόπο που προάγει την εξάρτηση των νέων χρηστών και ότι δεν προστάτευσε επαρκώς τα παιδιά από τους κινδύνους. Η υπόθεση οδήγησε σε συμφωνία πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων και, σημαντικότερο, σε νέους περιορισμούς για τους ανήλικους χρήστες.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Η δίκη της Meta και η κατηγορία του «εθιστικού σχεδιασμού»
Στη μεγάλη δικαστική υπόθεση εναντίον της Meta, πολιτείες των ΗΠΑ κατηγόρησαν την εταιρεία πίσω από το Instagram και το Facebook ότι σχεδίασε χαρακτηριστικά των πλατφορμών της με τρόπο που προάγει την εξάρτηση των νέων χρηστών και ότι δεν προστάτευσε επαρκώς τα παιδιά από τους κινδύνους. Η υπόθεση οδήγησε σε συμφωνία πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων και, σημαντικότερο, σε νέους περιορισμούς για τους ανήλικους χρήστες.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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