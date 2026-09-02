Τα social media απλώνουν τα δίχτυα τους στην πιο ευάλωτη ομάδα – Γιατί δεν φταίει το παιδί που δεν αφήνει το κινητό

Ο εγκέφαλος των παιδιών και των εφήβων αναπτύσσεται ακόμη, γεγονός που τα κάνει πιο ευαίσθητα σε ειδοποιήσεις, likes και ατελείωτο scrolling. Τι σημαίνει αυτό και πότε η χρήση γίνεται πραγματικά πρόβλημα; Η ψυχολόγος - ψυχοθεραπεύτρια Λίζα Βάρβογλη εξηγεί