Ψηφιακός εθισμός: Τα σημάδια σε παιδιά και εφήβους – Πώς αντιμετωπίζεται
Ψηφιακός εθισμός: Τα σημάδια σε παιδιά και εφήβους – Πώς αντιμετωπίζεται
Τι ακριβώς είναι ο ψηφιακός εθισμός και ποια τα είδη του; Ποια είναι τα συμπτώματα του εθισμού και πώς αντιμετωπίζεται - Ο ειδικός δίνει όλες τις απαντήσεις
*Γράφει ο κ. Σπύρος Καλημέρης, Ψυχίατρος – Ψυχοθεραπευτής
Η χρήση του διαδικτύου και των ηλεκτρονικών συσκευών, ειδικά του κινητού, αυξάνεται ολοένα και περισσότερο από μικρούς και μεγάλους, αλλάζοντας ριζικά τον τρόπο ζωής, διασκέδασης και κοινωνικής συναναστροφής μας, με τρόπο που εγείρει έντονες ανησυχίες και ερωτηματικά. Δεν είναι τυχαίο μάλιστα που υψηλόβαθμο στέλεχος του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ), έχει εκφράσει δημόσια την άποψη ότι τα κινητά τηλέφωνα πρέπει να αντιμετωπίζονται από τους νομοθέτες ως προϊόντα επικίνδυνα για τη δημόσια υγεία, όπως τα τσιγάρα.
Σύμφωνα με έρευνα της ΕΛΣΤΑΤ (Ελληνική Στατιστική Αρχή), τo 95,6% των Ελλήνων ηλικίας 16-74 ετών χρησιμοποιούν το διαδίκτυο καθημερινά ή σχεδόν καθημερινά. Η συσκευή που χρησιμοποιείται περισσότερο – με ποσοστό πάνω από 80% – είναι το γνωστό smartphone και ακολουθούν ο φορητός υπολογιστής και το τάμπλετ.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Η χρήση του διαδικτύου και των ηλεκτρονικών συσκευών, ειδικά του κινητού, αυξάνεται ολοένα και περισσότερο από μικρούς και μεγάλους, αλλάζοντας ριζικά τον τρόπο ζωής, διασκέδασης και κοινωνικής συναναστροφής μας, με τρόπο που εγείρει έντονες ανησυχίες και ερωτηματικά. Δεν είναι τυχαίο μάλιστα που υψηλόβαθμο στέλεχος του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ), έχει εκφράσει δημόσια την άποψη ότι τα κινητά τηλέφωνα πρέπει να αντιμετωπίζονται από τους νομοθέτες ως προϊόντα επικίνδυνα για τη δημόσια υγεία, όπως τα τσιγάρα.
Σύμφωνα με έρευνα της ΕΛΣΤΑΤ (Ελληνική Στατιστική Αρχή), τo 95,6% των Ελλήνων ηλικίας 16-74 ετών χρησιμοποιούν το διαδίκτυο καθημερινά ή σχεδόν καθημερινά. Η συσκευή που χρησιμοποιείται περισσότερο – με ποσοστό πάνω από 80% – είναι το γνωστό smartphone και ακολουθούν ο φορητός υπολογιστής και το τάμπλετ.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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